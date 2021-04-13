Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса. В марте он привился одной из российских вакцин, сообщил агентству РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа", - уточнил Владимир Легойда.

По словам Легойды, после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо". Сегодня в Даниловском монастыре Москвы под его председательством произошло очное заседание Священного Синода.

На вопрос, какой именно вакциной привился предстоятель Русской церкви, церковный спикер ответил: "Одной из трех отечественных".