Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием

Во вторник, 13 апреля, в резиденции в Даниловом монастыре в Москве Патриарх Кирилл провел первое после долгого перерыва очное заседание Священного синода Русской православной церкви.

"Регламентируется посещение богослужений, верующие соответствующим образом распределяются по площади храмов, предписываются ношение масок и особый способ причащения. Конечно, всегда есть люди недовольные, кто-то подвергает критике меры по предотвращению распространения инфекции, но абсолютное большинство относится к принятым мерам с пониманием", - сказал на заседании патриарх.

Он выразил надежду на то, что все с пониманием относятся к тому, что "даже заседание Священного синода сопровождается ношением повязок", подчеркнув, что "все мы проходим через непростые испытания, связанные с распространением вирусной инфекции, и не только страна наша, не только страны, на которых простирается пастырское окормление Русской православной церкви, но и весь мир".

По его мнению, меры, касающиеся посещения храмов, были приняты Русской православной церковью своевременно. "И это предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции", - отметил патриарх.

Особо подчеркнув, что "мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых христовых таин", патриарх добавил, что еще "предстоит пройти некий путь, связанный с ограничениями". "Вырабатываются новые модели пастырской работы с людьми, - сказал патриарх. - С благодарностью хотел бы отметить жертвенное служение наших пастырей в больницах, в том числе в инфекционных отделениях, пастырское окормление больных ковидом".

Вспомнив о потерях духовенства, он подчеркнул, что хранит в памяти подвиг священнослужителей, "которые оказались верны своему призванию, не убоялись инфекции, не убоялись страха смертного и до конца исполнили свой пастырский долг".

Выразив надежду на то, что "тяжелое искушение пройдет" и мы вернемся к жизни, не омраченной распространением опасной инфекции, патриарх отметил, что этот опыт "всех нас обогатил".

"Он помог нам понять величайшее счастье, которое каждый из нас имеет, участвуя в богослужении в храме, наполненном народом, - сказал патриарх. - Когда сегодня во многих местах ограничено посещение храмов и они выглядят полупустыми, сердце сжимается от этой картины, но понимаешь, что и этот опыт, видимо, нужен. Потому что ко всему привыкаешь, особенно к хорошему".