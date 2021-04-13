Песков опроверг подготовку Послания в "секретном бункере"

Послание президента Федеральному Собранию готовится вовсе не в "секретном бункере", а в Кремле. Об этом журналистам, комментируя по их просьбе информацию агентства Bloomberg, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напротив Дома правительства через реку нет секретного бункера, там как раз расположен Координационный центр правительства, пояснил Песков. И находится он в просторном и комфортабельном конференц-зале, добавил он. Сегодня его посетит глава государства в сопровождении председателя правительства.

Причем центр этот - совсем не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, власти, депутаты, перечислил пресс-секретарь президента. Песков подтвердил, что здание относится к комплексу гостиницы "Украина".

Послание готовится не в секретном месте, а в Кремле, продолжил пресс-секретарь президента. В процессе активно участвуют экспертные подразделения, в том числе правительственные чиновники. "Никакого секрета здесь нет", - заключил он.