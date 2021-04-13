По прогнозу минсельхоза, в этом году плодов и ягод в промышленном секторе будет выращено рекордных 1,5 млн тонн (плюс 200 тыс. тонн к прошлому году). А к 2025 году сбор превысит 2,2 млн тонн, рассказали "РГ" в ведомстве. Сейчас собственных фруктов и ягод мы выращиваем только чуть больше 40% от потребности, а Доктриной продовольственной безопасности предусмотрен показатель в 60%. Для этого разработана "дорожная карта", ранее сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Государство возмещает садоводам часть затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, предоставляет льготные инвестиционные и "короткие" кредиты (под 1-5%), компенсирует прямые затраты на строительство и модернизацию предприятий. Стремительнее всего растут яблоневые сады - по 250 тыс. тонн каждый год. Пять лет назад у нас было только 500 тыс. тонн своих яблок, из которых только 40% были хорошего качества. А в этом году ожидается урожай в 1,2 млн тонн, из них на "техническое" яблоко отбраковывается лишь 20%, говорит президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Но чтобы закрыть 60% потребности россиян в яблоках, нужно выращивать чуть больше 2 млн тонн. Если сохранить существующие меры поддержки, достичь этих объемов реально за четыре года, считает Муханин. А если увеличить потребление до европейских норм (с 60 до 100 кг), тогда потребуется 4 млн тонн яблок.
Своими яблоками мы можем не только обеспечить себя, но и стать одним из крупнейших экспортеров, как по зерну, уверен Игорь Муханин. Российское яблоко экологические чистое. Обработку химией оно проходит всего 10 раз за сезон, а в Европе - 30-35 раз. Кроме того, наши сады закладываются на новых, "неубитых" землях. У нас отличный чернозем и вода. Таких природных условий нет нигде, считает эксперт.
Помимо яблок, за последние три года примерно в 1,5 раза вырос урожай ягод, добавляет генеральный директор Ягодного союза и агентства FruitNews Ирина Козий. По ее оценке, производство ягод можно увеличить еще в три раза за 10 лет до 50 тыс. тонн в год, что как раз закроет 60% потребности. Большие перспективы есть у косточковых фруктов - слив, вишни, черешни, а также груш и столового винограда.
Но сейчас большая часть господдержки достается крупным предприятиям. Малым хозяйствам получить финансовую поддержку сложно. А именно они могут выращивать фрукты и ягоды эффективнее и во многих развитых странах составляют основу отрасли садоводства, говорит Козий.
Кроме того, дорого обходится госрегистрация средств защиты растений, есть проблемы с поставками качественного посадочного материала, ввозом оборудования. Также нужно решить вопрос с кадрами. Из-за сложностей с привлечением сезонных рабочих в связи с ограничениями , по оценке Игоря Муханина, в прошлом году несобранным осталось около 30% урожая.
По подсчетам Козий, сейчас половина потребления приходится на бананы и цитрусовые, которые в нашей стране не растут. Но не потому, что нам хочется экзотики, а потому что они стоят дешево. С 2014 по 2019 год доли бананов и цитрусовых, почти не попавших под контрсанкционные ограничения, увеличивались за счет сокращения доли яблок и других более дорогих фруктов.
Чтобы "отучить" россиян от них, нужно не просто наращивать объем производства своих фруктов, но снижать себестоимость, а также улучшать качество. Сейчас около 0,9-1 млн тонн фруктов, выращиваемых в России, уходит в переработку (зачастую из-за некондиции), а в свежем виде продается только около 750-800 тыс. тонн. При объеме российского рынка около 6,5 млн тонн это пока менее 15%, подсчитывает Козий.