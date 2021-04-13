Почему Россия форсирует постройку следующего газопровода в Китай

Россия готовится к строительству второго газопровода в Китай, хотя все спорные вопросы с Пекином по нему еще не решены. Для нашей страны он важен не только как возможность увеличить экспорт газа в восточном направлении, но и как инфраструктурный проект, который будет способствовать развитию регионов страны и их газификации.

Технико-экономический анализ проекта "Сила Сибири-2" уже утвержден, газопровод пройдет с Ямала на юго-восток к границе России, а дальше через транзитную страну Монголию, где он будет называться "Союз-Восток". Уже проработаны его основные технологические параметры. Определены оптимальный маршрут, протяженность, диаметр, рабочее давление и необходимое количество компрессорных станций. В "Газпроме" сообщили, что технико-экономическое обоснование проекта, которое включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат, планируется завершить до конца года.

В Китае к этому проекту относятся настороженно. Ранее Пекин неоднократно подчеркивал, что больше заинтересован в строительстве газопровода с Сахалина, который называют "Сила Сибири-3". Мотивы китайцев понятны - все дело в цене газа, которая сильно зависит от протяженности трубы. У "Силы Сибири-2" она составит более 2 тысяч км, а "Силы Сибири-3" - менее 1 тысячи км. "Китаю в первую очередь важна цена на газ, а она зависит от транспортного плеча, которое в случае "Силы Сибири-3" значительно меньше", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман.

Но для России строительство "Силы Сибири-2" более приоритетно. Речь идет о диверсификации рынка сбыта для основных запасов газа в Западной Сибири, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сейчас они могут поставляться только в Европу, а "Сила Сибири-2" позволит перенаправить их на восток.

Немаловажно, что на территории России "Сила Сибири-2" пройдет через негазифицированные регионы, в частности, юг Красноярского края (в том числе крупные города - Красноярск, Чита и другие). А также в перспективе соединит западную и восточную газотранспортные системы страны в единую сеть газоснабжения, что значительно увеличит безопасность и гибкость поставок газа потребителям, считает Гривач. Кроме этого, столь масштабный проект создаст сотни рабочих мест и даст заказ отечественной промышленности - дорожная техника, трубы и прочее.

"Сила Сибири-2" позволит газифицировать новые регионы страны, в том числе крупные города

В Монголии также заинтересованы в российском газе, проект согласован с этой страной, поэтому из неопределенностей остается только Китай. По мнению Гривача, китайцы заинтересованы в обоих проектах, но не подают вида, чтобы иметь более сильную переговорную позицию. К тому же эти маршруты не сопоставимы по масштабам. С Сахалина возможно будет прокачивать не более 8-10 млрд кубометров газа, а по "Силе Сибири-2" - до 50 млрд кубометров.