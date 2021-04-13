Почему Россия форсирует постройку следующего газопровода в Китай

Новости

МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан 21:38
Зедер и Лашет решат вопрос о кандидате в канцлеры Германии до конца недели 21:16
Путин поддержал саммит "духа Хельсинки" 21:01
Прирост заболевших ковидом в Турции составил 59 тысяч человек 20:48
"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 20:40
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию других сервисов 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 21:14
Рубрика: Экономика

Сибирь удвоит силу

Почему Россия форсирует постройку следующего газопровода в Китай
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Россия готовится к строительству второго газопровода в Китай, хотя все спорные вопросы с Пекином по нему еще не решены. Для нашей страны он важен не только как возможность увеличить экспорт газа в восточном направлении, но и как инфраструктурный проект, который будет способствовать развитию регионов страны и их газификации.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Технико-экономический анализ проекта "Сила Сибири-2" уже утвержден, газопровод пройдет с Ямала на юго-восток к границе России, а дальше через транзитную страну Монголию, где он будет называться "Союз-Восток". Уже проработаны его основные технологические параметры. Определены оптимальный маршрут, протяженность, диаметр, рабочее давление и необходимое количество компрессорных станций. В "Газпроме" сообщили, что технико-экономическое обоснование проекта, которое включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат, планируется завершить до конца года.

Фото: Photoxpress
Почему цены на подключение к газу в регионах отличаются в разы

В Китае к этому проекту относятся настороженно. Ранее Пекин неоднократно подчеркивал, что больше заинтересован в строительстве газопровода с Сахалина, который называют "Сила Сибири-3". Мотивы китайцев понятны - все дело в цене газа, которая сильно зависит от протяженности трубы. У "Силы Сибири-2" она составит более 2 тысяч км, а "Силы Сибири-3" - менее 1 тысячи км. "Китаю в первую очередь важна цена на газ, а она зависит от транспортного плеча, которое в случае "Силы Сибири-3" значительно меньше", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман.

Но для России строительство "Силы Сибири-2" более приоритетно. Речь идет о диверсификации рынка сбыта для основных запасов газа в Западной Сибири, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сейчас они могут поставляться только в Европу, а "Сила Сибири-2" позволит перенаправить их на восток.

Немаловажно, что на территории России "Сила Сибири-2" пройдет через негазифицированные регионы, в частности, юг Красноярского края (в том числе крупные города - Красноярск, Чита и другие). А также в перспективе соединит западную и восточную газотранспортные системы страны в единую сеть газоснабжения, что значительно увеличит безопасность и гибкость поставок газа потребителям, считает Гривач. Кроме этого, столь масштабный проект создаст сотни рабочих мест и даст заказ отечественной промышленности - дорожная техника, трубы и прочее.

"Сила Сибири-2" позволит газифицировать новые регионы страны, в том числе крупные города

В Монголии также заинтересованы в российском газе, проект согласован с этой страной, поэтому из неопределенностей остается только Китай. По мнению Гривача, китайцы заинтересованы в обоих проектах, но не подают вида, чтобы иметь более сильную переговорную позицию. К тому же эти маршруты не сопоставимы по масштабам. С Сахалина возможно будет прокачивать не более 8-10 млрд кубометров газа, а по "Силе Сибири-2" - до 50 млрд кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В Кремле не исключили риски отключения России от западных платежных систем
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента