Под Воронежем загорелось село

К середине дня вторника в Воронежской области резко обострилась пожарная обстановка. Загорелось село Мечетка в Бобровском районе.

- На текущий момент одномоментно действуют 140 вызовов пожарных подразделений в трех районах. Наиболее тяжелая ситуация в Анненском, Бобровском и Рамонском районах. В селе Мечетка горят шесть жилых и шесть нежилых домов, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

Информация о пострадавших и эвакуированных уточняется. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер.

Мечетка - центр сельского поселения в Бобровском районе Воронежской области. В селе проживает порядка тысячи человек. В 2010 году по тому же сценарию: загорание сухой травы и сильный ветер, перебросивший огонь на дома, - здесь сгорели 11 нежилых и 4 жилых дома. Без крова тогда остались 6 человек.