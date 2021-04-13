Полянский: Россия проведет неформальное заседание СБ ООН

Неформальное заседание Совета безопасности ООН проведет Россия 16 апреля. Оно будет посвящено защите стран, которые получают в свой адрес бездоказательные обвинения в использовании оружия массового поражения. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы проводим неформальную виртуальную встречу СБ ООН по "формуле Арриа" по теме защиты развивающихся государств от политического давления под предлогом бездоказательных обвинений в использовании оружия массового поражения", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что основной фокус будет сделан на Сирию. Но в целом Москву беспокоит политизация работы ОЗХО. По словам дипломата, репутация этой организации "серьезно пострадала из-за вскрывшихся масштабных нарушений со стороны ее Техсекретариата в ряде эпизодов по сирийскому "химдосье".

Поводом для организации собрания стал опубликованный в понедельник доклад ОЗХО, в которой представили результаты расследования по инциденту в сирийском городе Серакибе 4 февраля 2018 года. Эксперты обвинили ВВС Сирии в сбросе бомбы с хлором, в результате чего пострадали 12 человек. Москва и Дамаск придерживаются позиции, что Сирия не применяет запрещенное оружие, а весь химический арсенал этой страны был вывезен под контролем ОЗХО.