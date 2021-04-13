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13.04.2021 23:25
Рубрика: Власть

Полянский: Россия проведет неформальное заседание СБ ООН

Неформальное заседание Совета безопасности ООН проведет Россия 16 апреля. Оно будет посвящено защите стран, которые получают в свой адрес бездоказательные обвинения в использовании оружия массового поражения. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Мы проводим неформальную виртуальную встречу СБ ООН по "формуле Арриа" по теме защиты развивающихся государств от политического давления под предлогом бездоказательных обвинений в использовании оружия массового поражения", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что основной фокус будет сделан на Сирию. Но в целом Москву беспокоит политизация работы ОЗХО. По словам дипломата, репутация этой организации "серьезно пострадала из-за вскрывшихся масштабных нарушений со стороны ее Техсекретариата в ряде эпизодов по сирийскому "химдосье".

Поводом для организации собрания стал опубликованный в понедельник доклад ОЗХО, в которой представили результаты расследования по инциденту в сирийском городе Серакибе 4 февраля 2018 года. Эксперты обвинили ВВС Сирии в сбросе бомбы с хлором, в результате чего пострадали 12 человек. Москва и Дамаск придерживаются позиции, что Сирия не применяет запрещенное оружие, а весь химический арсенал этой страны был вывезен под контролем ОЗХО.

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