Посол РФ в Болгарии: ЕС демонстрирует "нерасторопность" в одобрении вакцин

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова указала на "удивительную нерасторопность" Евросоюза в вопросе одобрения российской вакцины от коронавируса. Свое заявление она сделала в ходе интервью местному информагентству BIG5.

Болгарские журналисты обратили внимание главы дипмиссии на огромный интерес их сограждан к получению препарата из РФ. "Идет процесс одобрения российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств, - ответила Митрофанова. - Хотя для ситуации, когда от всех требуются решительные совместные действия для преодоления общей беды с минимальными потерями, бюрократия ЕС демонстрирует удивительную нерасторопность".

Комментируя отношения Москвы с Брюсселем и Вашингтоном, посол отметила наличие у Запада "неизжитых идеологических комплексов" в отношении РФ, являющихся причиной так называемой политики сдерживания и "планомерных попыток по демонизации России". "В этот процесс, увы, втянута и ваша страна", - подчеркнула Митрофанова.

Несмотря на имеющиеся разногласия между Москвой и Софией, дипломат выразила убежденность в сохранении традиционно дружеских связей народов России и балканской республики. "Русские и болгары на подсознательном уровне ощущают близость и симпатию друг к другу, здесь нет наигранности и фальши", - категорична Митрофанова.