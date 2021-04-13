Новости

Минфин Китая оштрафовал 19 компаний за высокие цены на лекарства 06:33
Посольство РФ в США упрекнуло госдеп в искажении памяти о Гагарине 05:50
Трое взрослых и младенец пострадали в ДТП в Приамурье 05:49
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата 05:36
Три человека погибли во время пожара в забайкальском поселке 05:20
Хабаровский край накрыл снежный циклон 04:57
Названы альтернативы отдыху в Турции для россиян 04:56
Эксперт назвал причины растущих осложнений при COVID-19 у пожилых 04:24
Школьник открыл огонь по полицейским в американском Ноксвилле 04:15
Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма SARS-CoV-2 03:40
В Канаде впервые за сутки выявили свыше 10 тысяч заболевших COVID-19 03:10
Власти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС "Фукусима-1" 03:03
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем 02:31
Госдеп США подтвердил планы оставить Салливана послом в России 02:17
В Австрии представили архивную аудиозапись беседы Гагарина с жителями Вены 01:36
Британия досрочно выполнила план вакцинации жителей старше 50 лет 01:32
Один человек погиб при стрельбе на территории школы в США 00:50
Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики 00:21
"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 12.04.2021
В Минцифры создали каталог российских приложений 12.04.2021
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 12.04.2021
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 12.04.2021
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 12.04.2021
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 12.04.2021
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 12.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
13.04.2021 05:50
Рубрика: Власть

Посольство РФ в США упрекнуло госдеп в искажении памяти о Гагарине

Посольство РФ в США, вслед за главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, упрекнуло госдеп США в искажении памяти о первом космонавте планеты Юрии Гагарине. В российском диппредставительстве отметили, что это не первый случай, когда внешнеполитическое ведомство другой страны демонстрирует такое невежество. А ведь речь идет об истории освоения космоса.

Фото: Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP Photo
Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики

Подчеркивается, что бюст Гагарина установлен в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики (город Вашингтон - прим. РГ). Скульптуры Гагарина также есть во многих американских городах - Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго.

В посольстве напомнили забывчивым коллегам, что астронавт НАСА Марк Ванде Хай не так давно отправился на орбиту на корабле, который который носит имя Гагарина.

"Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook. Там же, кстати, и было опубликовано сообщение госдепа по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос. При этом имя Юрия Гагарина упомянуто не было.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Общество Космос Правительство МИД Россия и США 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Посольство РФ в США упрекнуло госдеп в искажении памяти о Гагарине
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем
Власти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"
Названы альтернативы отдыху в Турции для россиян
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил