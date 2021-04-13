Посольство РФ в США упрекнуло госдеп в искажении памяти о Гагарине

Посольство РФ в США, вслед за главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, упрекнуло госдеп США в искажении памяти о первом космонавте планеты Юрии Гагарине. В российском диппредставительстве отметили, что это не первый случай, когда внешнеполитическое ведомство другой страны демонстрирует такое невежество. А ведь речь идет об истории освоения космоса.

Подчеркивается, что бюст Гагарина установлен в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики (город Вашингтон - прим. РГ). Скульптуры Гагарина также есть во многих американских городах - Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго.

В посольстве напомнили забывчивым коллегам, что астронавт НАСА Марк Ванде Хай не так давно отправился на орбиту на корабле, который который носит имя Гагарина.

"Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook. Там же, кстати, и было опубликовано сообщение госдепа по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос. При этом имя Юрия Гагарина упомянуто не было.