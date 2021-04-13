Посольство России в США призвало госдеп не стесняться имени Гагарина

Новости

Полянский: Россия проведет неформальное заседание СБ ООН 23:25
Тель-Авив не стал комментировать атаку на израильское судно у берегов ОАЭ 23:18
В США подали в отставку полицейская, застрелившая чернокожего, и ее начальник 22:56
В Вооруженных силах больны коронавирусом менее 400 человек 22:51
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 22:40
МИД Австрии: Вена готова предоставить площадку для встречи Путина и Байдена 22:38
Поставка в Европу вакцины Johnson&Johnson будет отложена 22:24
МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан 21:38
Зедер и Лашет решат вопрос о кандидате в канцлеры Германии до конца недели 21:16
Путин поддержал саммит "духа Хельсинки" 21:01
Прирост заболевших ковидом в Турции составил 59 тысяч человек 20:48
"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 20:40
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 21:45
Рубрика: Власть

Учите матчасть

Посольство России в США призвало госдеп не стесняться имени Гагарина
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Госдепартамент США в очередной раз демонстрирует удивительное беспамятство в том, что касается истории освоения космоса и, в частности, роли, которую в ней сыграл советский космонавт Юрий Гагарин. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне после того, как внешнеполитическое ведомство США намеренно не упомянуло ни фамилии Гагарина, ни СССР в своих сообщениях по случаю Международного дня полета человека в космос. Все, чем ограничился госдеп, так это демонстративно немногословный пост в русскоязычном Twitter: "В этот день 60 лет назад первый человек отправился в космос". Аналогичное сообщение появилось и в Facebook.
Прогресс "забывчивости" Америки налицо: в 1961 году журнал Time поместил Юрия Гагарина на обложку, "забыв" показать надпись "СССР" на его шлеме. А 60 лет спустя госдеп в записи о первом человеке в космосе "позабыл" фамилию Гагарина. Фото: facebook.com / Посольство США в России

"С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А. Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта", - напомнили в российском посольстве.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
В Госдуме раскритиковали Госдеп США за пост о Гагарине

Дипмиссия также привела слова президента США Джона Кеннеди, который заявлял в своем послании к Никите Хрущеву: "Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным". В посольстве выразили надежду, что впредь Вашингтон перестанет стесняться произносить вслух имя Гагарина.

Между тем в США, несмотря на пандемию, в очередной раз прошла так называемая "Ночь Юрия" - ежегодное празднование первого полета человека в космос, учрежденное 20 лет назад бывшим генеральным директором Virgin Galactic Джорджем Уайтсайдсом и его супругой Лореттой Хидальго. В рамках этого мероприятия люди веселятся, устраивают лекции и тематические вечеринки, посвященные космосу. "Ночь Юрия" имеет уже международный масштаб: в этом году лекции, встречи и праздники с таким названием прошли более чем в 10 странах. Специально для жителей США и других государств, где сильны карантинные ограничения, американские организаторы "Ночи Юрия" договорились о проведении ряда тематических мероприятий в режиме онлайн.

Власть Работа власти Внешняя политика 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос Россия и США

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В Кремле не исключили риски отключения России от западных платежных систем
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил