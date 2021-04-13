Посольство России в США призвало госдеп не стесняться имени Гагарина

Госдепартамент США в очередной раз демонстрирует удивительное беспамятство в том, что касается истории освоения космоса и, в частности, роли, которую в ней сыграл советский космонавт Юрий Гагарин. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне после того, как внешнеполитическое ведомство США намеренно не упомянуло ни фамилии Гагарина, ни СССР в своих сообщениях по случаю Международного дня полета человека в космос. Все, чем ограничился госдеп, так это демонстративно немногословный пост в русскоязычном Twitter: "В этот день 60 лет назад первый человек отправился в космос". Аналогичное сообщение появилось и в Facebook.

Прогресс "забывчивости" Америки налицо: в 1961 году журнал Time поместил Юрия Гагарина на обложку, "забыв" показать надпись "СССР" на его шлеме. А 60 лет спустя госдеп в записи о первом человеке в космосе "позабыл" фамилию Гагарина. Фото: facebook.com / Посольство США в России "С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А. Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта", - напомнили в российском посольстве. В Госдуме раскритиковали Госдеп США за пост о Гагарине Дипмиссия также привела слова президента США Джона Кеннеди, который заявлял в своем послании к Никите Хрущеву: "Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным". В посольстве выразили надежду, что впредь Вашингтон перестанет стесняться произносить вслух имя Гагарина. Между тем в США, несмотря на пандемию, в очередной раз прошла так называемая "Ночь Юрия" - ежегодное празднование первого полета человека в космос, учрежденное 20 лет назад бывшим генеральным директором Virgin Galactic Джорджем Уайтсайдсом и его супругой Лореттой Хидальго. В рамках этого мероприятия люди веселятся, устраивают лекции и тематические вечеринки, посвященные космосу. "Ночь Юрия" имеет уже международный масштаб: в этом году лекции, встречи и праздники с таким названием прошли более чем в 10 странах. Специально для жителей США и других государств, где сильны карантинные ограничения, американские организаторы "Ночи Юрия" договорились о проведении ряда тематических мероприятий в режиме онлайн.