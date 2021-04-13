Посольство России в США призвало госдеп не стесняться имени Гагарина

"С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А. Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта", - напомнили в российском посольстве.
Дипмиссия также привела слова президента США Джона Кеннеди, который заявлял в своем послании к Никите Хрущеву: "Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным". В посольстве выразили надежду, что впредь Вашингтон перестанет стесняться произносить вслух имя Гагарина.
Между тем в США, несмотря на пандемию, в очередной раз прошла так называемая "Ночь Юрия" - ежегодное празднование первого полета человека в космос, учрежденное 20 лет назад бывшим генеральным директором Virgin Galactic Джорджем Уайтсайдсом и его супругой Лореттой Хидальго. В рамках этого мероприятия люди веселятся, устраивают лекции и тематические вечеринки, посвященные космосу. "Ночь Юрия" имеет уже международный масштаб: в этом году лекции, встречи и праздники с таким названием прошли более чем в 10 странах. Специально для жителей США и других государств, где сильны карантинные ограничения, американские организаторы "Ночи Юрия" договорились о проведении ряда тематических мероприятий в режиме онлайн.