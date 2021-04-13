Поставка в Европу вакцины Johnson&Johnson будет отложена

Распространение вакцины от коронавируса Johnson&Johnson в европейских странах будет приостановлено на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки, заявили в руководстве компании.

"Мы приняли решение отложить поставки нашей вакцины в Европу", - передает "Интерфакс" официальное заявление руководство концерна, сделанное для Associated Press.

Отмечается, что эта приостановка поставок еще более осложнит процесс вакцинации в Европе, который и без этого шел медленнее запланированного из-за проблем с препаратом AstraZeneca.