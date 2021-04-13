Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства Российской Федерации в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили на основании Трудового кодекса Российской Федерации настоящее Генеральное соглашение (далее - Соглашение), устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне в 2021-2023 годах и совместные действия Сторон по их реализации.

Стороны считают необходимым в ходе реализации Соглашения разработать и реализовать меры по достижению национальных целей развития Российской Федерации, в том числе национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", по выполнению целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей, реализации национальных проектов и государственных программ и их мониторинга.

Стороны обязуются содействовать реализации принципов, заложенных в Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда, принятой на 108-й сессии Международной конференции труда, исходя из того, что согласованные действия участников Соглашения являются основным условием для достижения социальной справедливости и стабильности.

Стороны признают главной целью Соглашения рост благосостояния населения и социальной защищенности работников путем повышения эффективности российской экономики и стимулирования внутреннего спроса.

Стороны намерены проводить политику, способствующую развитию человеческого потенциала, внедрению принципов достойного труда, социальной справедливости, ответственности, повышению эффективности государственного управления и расширению практики социального партнерства в сфере труда.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и заключения отраслевых соглашений на федеральном уровне и региональных соглашений.

С учетом повышения роли социального партнерства, предусмотренного Конституцией Российской Федерации, Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и договоренности.

В связи с реализацией мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и их влиянием на рынок труда, Стороны принимают на себя обязательства оперативного формирования предложений, направленных на сохранение организаций, обеспечения их деятельности и конкурентоспособности, защиту трудовых прав работников, обеспечение стабильности на рынке труда, поддержание уровня доходов граждан.

В случаях возникновения необходимости принятия неотложных решений в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Стороны договорились осуществлять оперативное взаимодействие с учетом требований законодательства о социальном партнерстве для реализации соответствующих мер по защите прав работников и обеспечения деятельности организаций.

I. Экономическая политика

Стороны считают, что в период действия Соглашения в целях создания условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого развития российской экономики, социальная политика и экономическая политика, дополняя и усиливая друг друга должны быть направлены на:

обеспечение устойчивого роста валового внутреннего продукта и оплаты труда;

рост и развитие человеческого потенциала;

содействие созданию новых рабочих мест, обеспечению полной занятости и достойного труда для всех;

создание, совершенствование и поддержание высокотехнологичных рабочих мест для обеспечения инновационного пути социально-экономического развития регионов страны;

увеличение ненефтегазовых доходов федерального бюджета;

содействие достижению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, утвержденных резолюцией ООН "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года";

обеспечение роста производительности труда, прежде всего за счет модернизации технологий и технического переоснащения, совершенствование правового регулирования в части создания условий для повышения производительности труда;

повышение общественного статуса и значимости объединений работодателей и профсоюзов в развитии экономики страны.

Учитывая, что достижение этих целей невозможно без перехода к новой модели развития, в основе которой лежит баланс интересов общества, государства и бизнеса, Стороны признают необходимость осуществления преобразований во всех сферах государственного регулирования с учетом развития системы государственного стратегического планирования и управления.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Стороны договорились проводить анализ влияния пандемии на социальноэкономическое развитие страны и мониторинг реализации мер поддержки граждан и организаций в период пандемии, а также на их основе формировать предложения о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса.

1.1. В целях повышения эффективности системы государственного управления и развития системы государственного стратегического планирования, определяющей перспективные направления социально-экономического развития страны и направляющей на их реализацию механизмы государственного регулирования, Стороны принимают на себя обязательства:

содействовать повышению эффективности стратегического планирования в Российской Федерации, в том числе при участии представителей работодателей и профсоюзов в подготовке, экспертизе, выполнении и оценке эффективности реализации стратегических документов, которые затрагивают социально-трудовые и иные связанные с ними отношения;

участвовать в рассмотрении основных параметров среднесрочного и долгосрочного прогноза социально-экономического развития с учетом документов стратегического планирования;

участвовать в анализе хода и промежуточных итогов реализации стратегических документов социально-экономического развития страны и представлять предложения по уточнению соответствующих документов (включая Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации, основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, национальные проекты и государственные программы Российской Федерации, планы деятельности федеральных органов исполнительной власти и другие документы);

обеспечивать участие объединений работодателей и объединений профсоюзов в подготовке и обсуждении проектов законодательных актов, нормативных правовых и других актов органов государственной власти, касающихся законодательства о банкротстве и регулирования деятельности арбитражных управляющих, с целью усиления реабилитационной (восстановительной) направленности применения процедур банкротства для предприятий и развития экономики в целом;

обеспечивать участие объединений работодателей и объединений профсоюзов в проведении экспертизы стратегических документов, нормативных правовых актов и их проектов, в том числе в оценке их регулирующего и фактического воздействия;

обеспечивать развитие электронного взаимодействия общероссийских профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и органов государственной власти.

1.2. Стороны признают основными целями денежно-кредитной политики:

повышение независимости и устойчивости денежно-кредитной и финансовой системы;

обеспечение финансовой стабильности, в том числе недопущение резких колебаний курса национальной валюты;

обеспечение доступного долгосрочного кредитования для отечественных предприятий реального сектора экономики и инновационных предприятий;

осуществление контроля за реализацией программы льготного кредитования предприятий, обеспечивающих сохранение занятости.

1.3. Стороны считают, что бюджетная политика должна быть ориентирована на поддержку роста человеческого капитала, на усиление социальной защиты граждан, снижение экономического и социального неравенства, стимулирование повышения конкурентоспособности российской экономики и изменение ее структуры для обеспечения устойчивых темпов роста. В связи с этим Стороны принимают на себя следующие обязательства:

принимать участие в обсуждении и рассмотрении основных направлений бюджетной, налоговой политики и таможенно-тарифной политики на среднесрочную перспективу, в том числе по прогнозам консолидированного бюджета Российской Федерации, основным параметрам проекта федерального бюджета в рамках формирования и реализации государственных программ Российской Федерации и основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (в соответствии с приложениями N 1 и N 2), в период между внесением их в Правительство Российской Федерации и рассмотрением на заседании Правительства Российской Федерации;

исходить при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете из приоритетности сфер, направленных на сохранение и развитие человеческого капитала, в том числе здравоохранения, образования, науки, активной занятости, транспортной и социальной инфраструктуры;

проводить консультации по разработке и реализации мер по увеличению ненефтегазовых доходов федерального бюджета;

учитывать при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете обязательства, предусмотренные Соглашением, и предложения Комиссии, требующие финансирования из федерального бюджета;

принимать меры по созданию в стране долгосрочных, стабильных условий для ведения бизнеса, способствующих повышению производительности труда и содействию широкому внедрению лучших практик организации труда, росту благосостояния работников;

формировать политику в сфере межбюджетных отношений, направленную на сокращение дифференциации в уровне экономического развития и бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

содействовать повышению эффективности бюджетных расходов и устранению неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств.

1.4. В рамках проведения эффективной налоговой политики с целью устранения социального и экономического неравенства Стороны принимают на себя обязательства:

совершенствовать налоговую политику, мотивирующую долгосрочное инвестиционное развитие организаций, внедрение высокотехнологичных рабочих мест, сокращение "серого" рынка труда;

содействовать повышению эффективности и справедливости налогообложения, в том числе в части налога на доходы физических лиц;

проработать обеспечение установления социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников (с учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за каждый месяц налогового периода.

1.5. В целях формирования эффективной тарифно-ценовой политики, способствующей сокращению экономических и социальных диспропорций и их негативного влияния на экономику и доходы населения, включая согласованность такой политики с динамикой денежных доходов населения (домохозяйств), Стороны принимают обязательства:

проводить консультации по основным направлениям государственной ценовой и тарифной политики на стадии их разработки с оценкой последствий повышения тарифов для населения и отдельных видов экономической деятельности и учитывать предложения Сторон по минимизации негативного влияния повышения цен и регулируемых тарифов на уровень жизни населения и эффективность функционирования организаций и различных секторов экономики;

содействовать осуществлению контроля за установлением предельных цен и тарифов на социально значимые товары и услуги;

рассматривать вопросы государственного контроля соблюдения установленных на федеральном уровне регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, предельных цен и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом отраслевых соглашений;

рассматривать вопросы о выполнении норм законодательства в части исполнения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации требований по учету расходов работодателей на персонал в соответствии с нормами соглашений в сфере социального партнерства;

участвовать в совершенствовании законодательной базы регулирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

участвовать в подготовке предложений по отдельным элементам тарифной политики, включая вопросы учета экономически обоснованных расходов работодателей на оплату труда персонала и расходы социального характера, предусмотренные отраслевыми соглашениями в сфере социального партнерства, в том числе при применении метода эталонных расходов (сравнения аналогов);

участвовать в обсуждении вопросов бюджетного финансирования работ, услуг в рамках выполнения государственных заданий, осуществления закупок для государственных нужд, а также устанавливаемых на федеральном уровне регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, предельных индексов и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в целях обеспечения достижения устойчиво высоких темпов экономического роста;

участвовать в подготовке предложений по механизмам возмещения в полном объеме экономически обоснованных выпадающих доходов, образовавшихся на основании регуляторных решений в рамках государственного тарифного регулирования;

способствовать осуществлению эффективного контроля за соблюдением в субъектах Российской Федерации индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации.

1.6. В рамках поддержания конкурентоспособности организаций и снижения импортозависимости, обеспечения защиты трудовых прав работников, поддержания доходов граждан Стороны принимают на себя обязательства:

стимулировать развитие отечественного производства, рост научного потенциала страны путем повышения эффективности бюджетных расходов и содействия привлечению частного финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ с целью ликвидации технологического отставания и зависимости от импорта высокотехнологичных товаров;

обеспечить защиту внутреннего рынка путем повышения доступности товаров и услуг отечественных производителей, реализации крупномасштабных программ импортозамещения в ключевых отраслях промышленности и сельского хозяйства, обеспеченных необходимым объемом финансирования и эффективным государственным управлением и контролем;

содействовать развитию сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, способствовать повышению экономической эффективности агропромышленного комплекса.

1.7. В целях реализации принципов социального партнерства Стороны формируют предложения по стимулированию участия ответственных работодателей в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (выполнения государственных и муниципальных заданий), в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

1.8. Стороны участвуют в совершенствовании процедур финансового оздоровления и банкротства, в обеспечении приоритетности сохранения предприятий как единого производственного комплекса, прежде всего в отношении стратегических и ресурсоснабжающих организаций, а также содействуют сохранению рабочих мест при возникновении риска банкротства.

II. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения

Стороны считают необходимым в предстоящий период разработать и реализовать меры, обеспечивающие право работника на достойный труд, реализацию государственных гарантий по оплате труда, повышение уровня реальной заработной платы, в том числе за счет обеспечения повышения производительности труда, совершенствование государственной политики в сфере заработной платы и повышение уровня жизни трудящихся.

В этих целях Стороны обязуются:

2.1. Обеспечить реализацию государственных гарантий по заработной плате, направленных на обеспечение достойного уровня жизни работников и их семей, в том числе:

на установление минимального размера оплаты труда в рамках реализации норм федерального закона с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации;

на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, в порядке, установленном действующим законодательством;

на разработку рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по итогам консультаций по установлению в соглашениях, коллективных договорах, локальных нормативных актах порядка и сроков индексации заработной платы, обеспечивающих повышение реального содержания заработной платы работников организаций внебюджетного сектора экономики во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации;

на сохранение установленных соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, перечисленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации, а также безусловное сохранение достигнутых значений средней заработной платы в абсолютном выражении перечисленных в этих указах категорий работников государственных и муниципальных учреждений;

на обеспечение получения своевременно и в полном размере заработной платы работниками, включая случаи временного выполнения трудовых функций вне стационарного рабочего места;

на обеспечение предоставления работникам социально-трудовых прав и гарантий, включая своевременную и в полном размере выплату заработной платы в ходе проведения процедур по изменению организационно-правовой формы организации, реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), приватизации, перепрофилирования, в случае несостоятельности, банкротства, а также в случаях прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности;

на планомерное повышение МРОТ темпами выше уровня инфляции и установление МРОТ выше прожиточного минимума трудоспособного населения с целью обеспечения возможности для граждан реализовывать свои потребности в более полном объеме;

на установление региональным соглашением о минимальной заработной плате размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации для работников, работающих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

2.2. Реализовывать меры, обеспечивающие право работника на достойный труд, реализацию государственных гарантий по оплате труда, повышение уровня заработной платы и уровня жизни населения.

2.3. Проводить работу по совершенствованию систем оплаты труда работников в отраслях бюджетной сферы, в том числе обеспечить:

определение требований к размерам окладов (должностным окладам, ставкам заработной платы) при установлении требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;

формирование единых подходов при разработке требований к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, в том числе по соответствующим профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) на основе дифференциации типовых должностей;

утверждение Правительством Российской Федерации требований к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в зависимости от сложности труда, применяемых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера и условий назначения указанных выплат;

разработку мер по снижению межрегиональной дифференциации в оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений;

установление на уровне субъекта Российской Федерации равных минимальных размеров ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) работников бюджетной сферы для государственных учреждений субъектов Российской Федерации одной профессиональной квалификационной группы (квалификационного уровня соответствующей профессиональной квалификационной группы), выполняющих одинаковую трудовую функцию.

2.4. Своевременно (до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) разрабатывать в рамках Комиссии Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

2.5. Проводить государственную политику в сфере заработной платы, направленную на реализацию единых подходов к установлению размеров заработной платы в зависимости от уровня квалификации работников, сложности, количества и качества затраченного труда.

2.6. Проводить работу по содействию организации нормирования труда, в том числе:

по научно-методическому обеспечению организации нормирования труда;

по актуализации по мере необходимости типовых отраслевых норм труда, в том числе в сферах здравоохранения, образования и культуры;

по профессиональной подготовке специалистов по нормированию труда.

Рекомендовать организациям определять системы нормирования труда коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций с учетом мнения представительного органа работников.

2.7. Проводить мониторинг установления предельных уровней соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, организаций с преобладающим государственным участием и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений, предприятий, организаций.

2.8. Рекомендовать региональным трехсторонним комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений проводить мониторинг установления предельных уровней соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров региональных бюджетных, государственных учреждений и унитарных предприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений и унитарных предприятий, организаций с преобладающим государственным участием и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений, предприятий, организаций.

2.9. Разрабатывать меры по снижению дифференциации между средней заработной платой 10 процентов наиболее оплачиваемых и 10 процентов наименее оплачиваемых групп работников.

2.10. При выявлении нарушений принципа равной оплаты труда мужчин и женщин, при его равной ценности стороны Соглашения разрабатывают меры по устранению таких нарушений.

2.11. Совершенствовать коллективно-договорное регулирование заработной платы работников, в том числе учитывать:

сбалансированное соотношение роста заработной платы, производительности труда и инфляции, взаимосвязь повышения заработной платы и квалификации работника;

развитие и дальнейшее совершенствование института установления минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации путем заключения региональных соглашений;

установление региональными соглашениями о минимальной заработной плате размеров минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации с учетом действующего законодательства и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации;

подходы к регулированию вопросов оплаты труда в отраслевых соглашениях, в том числе в случае установления в соглашениях размеров минимальных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доли условно-постоянной части в структуре заработной платы.

2.12. Продолжать последовательную совместную работу сторон социального партнерства по обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работников в организациях всех форм собственности, защите материальных прав работников в случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации.

2.13. Реализовывать меры, направленные на обеспечение права работников самостоятельно выбирать кредитную организацию для перечисления работодателями заработной платы.

2.14. Координировать деятельность по погашению задолженности по заработной плате, оплате отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе путем привлечения профессиональных союзов и отраслевых объединений работодателей к участию в совещаниях, межведомственных комиссиях по вопросам невыплаты заработной платы, консультативных и совещательных органах.

2.15. Проводить мониторинг правоприменительной практики в части установления минимального размера оплаты труда в соответствии с действующим законодательством в целях выработки при необходимости предложений на среднесрочный период по стратегии изменения соотношения МРОТ и медианной заработной платы.

Проводить мониторинг реализации статьи 1331 Трудового кодекса Российской Федерации (установление минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации).

2.16. Проводить консультации:

по формированию концептуальных подходов к исчислению и использованию минимального (восстановительного) потребительского бюджета, обеспечивающего нормальное воспроизводство рабочей силы;

по упорядочению дифференциации в оплате труда работников организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в субъектах Российской Федерации;

по определению оптимальных уровней оплаты труда по категориям квалифицированных работников бюджетной сферы;

по применению минимальных окладов (тарифных ставок), отраслевых доплат и надбавок, а также их минимальных размеров при заключении отраслевых соглашений в целом по отрасли и их дифференциации по категориям работников.

III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения

3.1. Стороны считают обеспечение населения Российской Федерации достойными рабочими местами одним из основных государственных приоритетов страны. С этой целью Стороны считают необходимым способствовать решению следующих задач:

3.1.1. Обеспечение максимально возможной и свободно избранной занятости граждан Российской Федерации, в том числе:

совершенствование системы прогнозирования спроса и предложения трудовых ресурсов на рынке труда на долгосрочную перспективу в региональном и профессионально-квалификационном разрезах;

сохранение и создание новых рабочих мест;

сдерживание и снижение негативных последствий массовых увольнений работников и резкого роста безработицы;

обеспечение равного доступа граждан вне зависимости от места их проживания к активным программам на рынке труда;

разработка новых направлений активной политики занятости населения и предложений по их финансовой обеспеченности;

реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, включая финансирование их из федерального и региональных бюджетов в необходимых объемах;

совершенствование механизмов поддержки занятости населения при реструктуризации градообразующих предприятий, модернизации экономики моногородов и монопрофильных населенных пунктов.

3.1.2. Разработка и реализация мер, способствующих расширению возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц, испытывающих трудности в поиске работы, по следующим направлениям:

развитие практики стажировок учащихся и выпускников профессиональных образовательных организаций в целях получения опыта работы, а также их последующего трудоустройства на постоянные рабочие места;

содействие принятию мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами работы (учебы) и воспитания детей;

распространение лучшей практики реализации мероприятий по обеспечению занятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;

разработка предложений по совершенствованию политики в сфере содействия занятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;

разработка и реализация мер по содействию занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе лиц предпенсионного возраста;

повышение заинтересованности в содействии в трудоустройстве и поддержка занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

развитие и популяризация института наставничества;

создание условий, стимулирующих межрегиональную трудовую мобильность граждан Российской Федерации;

формирование эффективной системы взаимодействия органов службы занятости с получателями государственных услуг в области содействия занятости населения (с гражданами и работодателями), включая повышение доступности и качества государственных услуг и обеспечение информированности граждан и работодателей о предоставляемых органами службы занятости государственных услугах, а также о наличии вакансий в различных субъектах Российской Федерации.

3.1.3. Развитие системы профессиональных квалификаций, в том числе:

модернизация системы профессионального образования, развитие его технологической базы; интеграция системы профессиональных квалификаций с системой профессионального образования и обучения, а также синхронизация понятийного аппарата, используемого в сфере образования, труда и в системе профессиональных квалификаций;

разработка, актуализация и внедрение профессиональных стандартов;

обеспечение взаимосвязи уровня квалификации работников и оплаты их труда;

установление тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

развитие системы оценки квалификации работников, профессиональная деятельность которых связана в том числе с повышенными требованиями к надежности и безопасности выполнения работ, рисками причинения ущерба жизни и здоровью граждан, с финансовой и общественной безопасностью, иными профессиональными рисками; финансовая и территориальная доступность оценки квалификации для работников;

сохранение права работодателей на использование Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих для установления требований к квалификации работников и системам оплаты труда в организациях, переход к профессиональным стандартам по мере их разработки и с учетом практики внедрения;

развитие системы оценки текущего и перспективного спроса и предложения квалификаций на рынке труда;

обеспечение участия объединений работодателей и объединений профсоюзов в подготовке и обсуждении проектов законодательных актов, нормативных правовых актов органов государственной власти, устанавливающих или изменяющих требования к лицам, претендующим на занятие профессиональной деятельностью, регулируемой специальными федеральными законами.

3.1.4. Осуществление мер, направленных на обеспечение непрерывного профессионального развития работников, профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики, в том числе:

содействие развитию материально-технической базы государственных и муниципальных образовательных организаций;

стимулирование инвестиций бизнеса в систему профессионального образования.

3.1.5. Повышение эффективности использования иностранной рабочей силы с учетом перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах на основе принципа приоритетности трудоустройства граждан Российской Федерации, в том числе:

проведение мониторинга численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации;

совершенствование механизмов привлечения иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности;

повышение роли органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и социальных партнеров в регулировании численности иностранной рабочей силы;

актуализация перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, на которых не распространяются квоты;

актуализация перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке;

установление допустимых долей иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами в отдельных видах экономической деятельности;

определение потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в порядке, требующем получения визы и квоты на оформление разрешений на работу и приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности;

развитие информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России" с целью обеспечения эффективности реализации и мониторинга реализации соглашений об организованном наборе иностранных работников, а также интеграции с национальными базами вакансий и резюме государств ЕАЭС и СНГ;

мониторинг оказания государственных услуг в сфере миграции работодателям и иностранным гражданам.

3.1.6. Разработка мер по сокращению масштабов неформальной и нелегальной занятости.

3.1.7. Обеспечение профессиональной и территориальной мобильности безработных граждан за счет средств федерального бюджета.

3.1.8. Повышение престижа рабочих профессий, в том числе:

проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии";

проведение информационно-пропагандистских кампаний с использованием средств массовой информации и современных информационных технологий, направленных на повышение престижа рабочих профессий.

3.1.9. Реализация возможности осуществления электронного кадрового документооборота для всех заинтересованных работодателей.

3.1.10. Развитие кадрового потенциала и совершенствование механизмов привлечения в отрасли специалистов высокого уровня квалификации, развитие их профессиональной мобильности.

3.2. В целях совершенствования системы информации о рынке труда Стороны будут содействовать осуществлению следующих мер, в том числе:

проведение мониторинга ситуации на рынке труда Российской Федерации в целом, субъектов Российской Федерации и моногородов;

проведение мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников организаций по субъектам Российской Федерации;

проведение мониторинга и оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения;

проведение мониторинга и оценка качества и доступности профессионального образования;

повышение качества и достоверности, расширение доступности официальной статистической информации и ведомственных мониторингов по вопросам движения рабочих мест, занятости и безработицы, качества рабочей силы, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, условий труда на рабочих местах;

развитие информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России" с целью обеспечения эффективности взаимодействия в электронном виде органов службы занятости с работодателями и гражданами, ищущими работу;

повышение качества взаимодействия граждан и работодателей в целях содействия занятости, в том числе в электронном виде, с использованием информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России".

3.3. Ежегодное рассмотрение Комиссией проекта постановления Правительства Российской Федерации по вопросу установления минимальной и максимальной величины пособия по безработице в период разработки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной бюджетный период.

3.4. Стороны предлагают проводить консультации по следующим вопросам:

обеспечение прав и гарантий в сфере труда трудящихся в нестандартных (незащищенных) формах занятости;

разработка предложений по совершенствованию политики в сфере содействия занятости молодежи, родителей, имеющих несовершеннолетних детей и других категорий граждан;

обеспечение достойного уровня жизни вынужденно безработных граждан с учетом их семейной нагрузки, в том числе:

установление пособия по безработице для всех безработных граждан, включая самозанятых, лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, и иных категорий трудящихся, не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации;

совершенствование системы пособий по безработице и материальной поддержки безработных граждан, ориентированной на временное возмещение утраченного заработка на период активного поиска работы;

концептуальные подходы, включая необходимые расчеты, к страхованию от безработицы, в том числе частичной (работа в режиме неполного рабочего времени, простои), по причинам, не зависящим от работников и работодателей;

совершенствование нормативной правовой базы в части предоставления рабочих мест молодежи, вышедшей на рынок труда;

нормативно-правовое регулирование гибких форм организации рабочего времени, дистанционной и комбинированной работы, защита трудовых прав работников, выполняющих трудовые функции вне стационарного рабочего места.

IV. Социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной сферы

В целях повышения эффективности социальной защиты граждан, системы социального страхования и государственной социальной поддержки Стороны принимают на себя следующие обязательства:

4.1. Продолжить работу по развитию и повышению эффективности систем обязательного социального страхования на основе страховых принципов и осуществить в этих целях меры, направленные на:

совершенствование системы обязательного социального страхования с учетом международного опыта, включая положения конвенций и рекомендаций МОТ, в том числе Конвенции МОТ N 102 "О минимальных нормах социального обеспечения";

принятие решения о статусе внебюджетных социальных фондов, повышение роли социальных партнеров в управлении системами обязательного социального страхования;

продолжение политики повышения информационной открытости государственных социальных внебюджетных фондов;

недопущение использования средств систем обязательного социального страхования на цели, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, регулирующим конкретные виды обязательного социального страхования, и их перераспределения между бюджетами фондов на безвозвратной основе;

разграничение функций государственной социальной помощи и обязательного социального страхования.

4.2. Рассматривать в Комиссии по рассмотрению социально-трудовых отношений до рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации проекты федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, проекты федеральных законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также проект федерального закона о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. В области обязательного пенсионного страхования осуществлять меры, направленные на:

дальнейшее развитие системы обязательного пенсионного страхования с учетом реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 2524-р;

модернизацию системы досрочных пенсий, в том числе за счет развития механизмов финансового и иного стимулирования работодателей к созданию программ досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;

реализацию мер, предусматривающих совершенствование процесса назначения и выплаты пенсий и социальных доплат к пенсии в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь;

совершенствование порядка формирования пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования, включая:

обеспечение принципа равенства прав застрахованных граждан;

обеспечение коэффициента замещения заработка по обязательному пенсионному страхованию на уровне не ниже рекомендуемого международными нормами;

разработку подходов, подготовку предложений и согласование позиций социальных партнеров по вопросам обязательного пенсионного страхования для отдельных видов организаций, отдельных профессий и самозанятых.

4.4. В области обязательного социального страхования осуществлять меры, направленные на:

совершенствование порядка выплаты гражданам гарантированных видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию;

совершенствование системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части изменения подходов к профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

развитие центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации.

4.5. В области обязательного медицинского страхования и системы здравоохранения осуществлять меры, направленные на:

соблюдение государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения на основе подготовки предложений:

по совершенствованию системы первичной медицинской помощи;

по совершенствованию мероприятий Всероссийской диспансеризации населения;

по расширению участия страховых представителей системы ОМС в защите интересов застрахованных лиц по вопросам их качественного и квалифицированного медицинского обслуживания;

совершенствование системы анализа заболеваемости в целях определения эффективных мер профилактики и снижения трудопотерь работающих.

4.6. Развивать различные добровольные системы социального страхования с учетом поддержания баланса интересов работников, работодателей и государства и осуществлять меры, направленные на:

содействие развитию добровольного пенсионного страхования и распространению успешного корпоративного опыта в этой сфере;

разработку и реализацию мер по стимулированию развития добровольного медицинского страхования.

4.7. Осуществлять меры в области социальной защиты и социального обслуживания:

совершенствовать механизмы предоставления государственных услуг, в том числе за счет беззаявительного (проактивного) оказания мер социальной защи-ты, предоставляемых гражданам в случае возникновения у них прав на их получение;

содействовать повышению доступности и качества социальных услуг;

содействовать развитию системы социального обслуживания;

содействовать расширению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере;

совершенствовать методику установления величины прожиточного минимума (включая трудоспособное население) с целью надлежащего обеспечения социальных гарантий трудящихся.

4.8. Содействовать распространению опыта реализации корпоративных социальных программ предприятий и организаций, создаваемых в интересах работников:

по организации доступной сети общественного питания, в том числе горячего и диетического;

по развитию общедоступных учреждений, клубов и спортивных залов, массового спорта, занятий физической культурой, по участию в культурно-досуговых мероприятиях;

по поддержке работающих родителей с детьми, лиц с семейными обязанностями;

по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

по сохранению и укреплению здоровья, созданию условий для здорового образа жизни.

4.9. Способствовать организации безопасного и доступного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей из районов Крайнего Севера, включая:

ежегодное проведение комплексного анализа итогов детской оздоровительной кампании;

совершенствование мер государственной поддержки и инфраструктуры детского отдыха.

4.10. Содействовать увеличению доступности и повышению качества образования, формированию эффективной системы поддержки и развития талантов у детей и молодежи.

4.11. Проводить консультации по следующим вопросам:

компенсация физическим лицам стоимости путевок в санаторно-курортные организации;

прекращение взимания налога на доходы физических лиц с санаторнокурортных путевок и пособий по временной нетрудоспособности;

сохранение раздела, регулирующего деятельность фондов системы обязательного социального страхования в новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации;

систематизация принятых нормативных правовых актов в области обязательного социального страхования (пенсионное, медицинское, социальное);

введение системы лекарственного страхования;

определение объема и источников доходов бюджетов внебюджетных социальных фондов с учетом актуарных расчетов;

определение перспектив накопительного компонента в государственном обязательном пенсионном страховании;

разработка механизма взаимодополнения программ добровольного медицинского страхования и обязательного медицинского страхования;

совершенствование порядка определения размера среднего заработка в целях расчета пособия по временной нетрудоспособности и приведения к единому расчетному периоду;

унификация порядка назначения и получения пенсий для всех категорий наемных работников, включая государственных и муниципальных служащих, а также депутатов всех уровней, работающих на платной основе;

восстановление института цеховых врачей;

совершенствование механизмов назначения пенсий гражданам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

V. Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

Стороны считают обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности одним из национальных приоритетов в целях сохранения человеческого капитала и рассматривают эту задачу в неразрывной связи с решением задач по улучшению условий и охраны труда посредством обеспечения повышения эффективности механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшения здоровья работающих, в том числе в рамках управления профессиональными рисками, стимулирования работодателя к замещению рабочих мест с вредными условиями труда путем совершенствования нормативного правового регулирования, гармонизации с международными нормами в этой сфере, и принимают следующие обязательства:

5.1. Обеспечить принятие новых и пересмотр действующих норм и правил в сфере охраны труда с учетом современного уровня технологического развития.

5.2. Обеспечить совершенствование законодательства в целях систематизации, сокращения количества и актуализации обязательных требований, отмены устаревших норм и правил в сфере охраны труда.

5.3. Совершенствовать законодательство в сфере охраны труда в целях перехода от "списочного" порядка предоставления средств индивидуальной защиты в зависимости от наименования профессии (должности) работника к обеспечению средствами индивидуальной защиты в зависимости от выявленных на рабочем месте вредных производственных факторов.

5.4. Совершенствовать порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

5.5. Содействовать развитию и повышению эффективности законодательных и экономических механизмов мотивации работодателя к улучшению условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

5.6. Обеспечить создание эффективных законодательных и экономических механизмов заинтересованности работодателя в обеспечении объективного учета и регистрации несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве как важного элемента для формирования необходимых мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, в том числе совершенствование трудового законодательства в отношении учета и регистрации несчастных случаев и профессиональной заболеваемости на производстве в соответствии с Руководством Международной организации труда "Учет и уведомление о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях" (1996 год).

5.7. Обеспечить совершенствование системы и методов проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с современным опытом развитых стран и принципами доказательной медицины, с использованием современных технических средств.

5.8. Совершенствовать порядок прохождения работниками обучения по охране труда, инструктажей по охране труда и проверки знаний требований охраны труда с возможностью дистанционного обучения и контроля его результатов.

5.9. Содействовать процессу развития и внедрения корпоративных систем медицины труда как основной задачи увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни и долголетия работников, снижения уровня заболеваемости, обеспечения комфортных и безопасных условий труда.

5.10. Проводить работу по развитию и внедрению современных методических рекомендаций по выявлению опасностей и оценке профессиональных рисков на основе существующих процедур специальной оценки условий труда, производственного контроля, анализа и оценки риска производственного травматизма, учета анализа причин и обстоятельств событий к возникновению микротравм и так далее.

5.11. Обеспечить реализацию подпрограммы "Безопасный труд" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения".

5.12. Содействовать разработке, актуализации и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ) по улучшению условий и охраны труда в субъектах Российской Федерации.

5.13. Совершенствовать процедуры оценки условий труда в целях выявления вредных или опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека в процессе трудовой деятельности, обеспечить сближение и гармонизацию подходов к оценке условий труда с нормами международного трудового права.

5.14. Обеспечить проведение мониторинга практики применения законодательства о специальной оценке условий труда в целях совершенствования ее нормативной базы.

5.15. Обеспечить формирование нормативно-правовой базы применения системы дистанционного контроля (надзора) за промышленной безопасностью опасных производственных объектов, а также электронного документооборота в сфере охраны труда, промышленной безопасности с установлением приоритета дистанционного взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

5.16. Содействовать внедрению "чистых технологий", модернизации и замене устаревшего оборудования, безопасных материалов, сырья, полуфабрикатов, способствовать внедрению ресурсосберегающих технологий.

5.17. Провести консультации:

в части необходимости создания единого федерального центра, осуществляющего учет несчастных случаев на производстве и формирующего единый подход к анализу производственного травматизма;

по вопросу о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части возложения обязанностей на работодателей по созданию здравпунктов и организации на их базе профилактики профессиональных заболеваний.

5.18. В целях повышения уровня обеспечения безопасных условий труда поддержать проведение международных выставочных мероприятий (в частности, выставки "Безопасность и охрана труда").

VI. Социально-экономические проблемы развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Стороны считают важным и необходимым осуществление мер, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации), обеспечивающих в том числе сбалансированное социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации, развитие производительных сил северных регионов, социальные гарантии гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.1. В целях обеспечения социально-экономического развития территорий субъектов Российской Федерации Стороны считают необходимым:

участвовать в разработке мер, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации, осуществлять контроль хода реализации данного Указа;

совершенствовать меры по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, в том числе в депрессивных регионах;

содействовать обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;

проводить анализ переданных субъектам Российской Федерации полномочий, оказывающих значимое влияние на социально-экономические процессы в субъектах Российской Федерации;

содействовать развитию социальной сферы регионов, повышению качества базовых социальных услуг, реализации социальных гарантий, предотвращению возникновения очагов социальной напряженности.

6.2. В целях развития производственного потенциала северных регионов, привлечения и закрепления в этих районах молодых кадров, а также обеспечения социальных гарантий гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в Арктической зоне Российской Федерации, в Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации, повышения уровня и качества их жизни, в том числе повышения доступности и качества образования, здравоохранения и культуры, услуг жилищного и коммунального хозяйства, социально-бытового обслуживания населения, транспортных услуг, Стороны обязуются:

в области предоставления государственных гарантий и компенсаций гражданам -

гарантировать обеспечение выполнения в полном объеме действующих гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

провести консультации по инкорпорации сохраняющих свое действие норм законодательства СССР и РСФСР в отношении регионов России в законодательство Российской Федерации;

разработать меры по сокращению миграционного оттока населения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

в области реализации государственных программ и стратегий развития Арктической зоны Российской Федерации, регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации -

содействовать разработке и реализации стратегий социально-экономического развития Арктической зоны, Дальнего Востока и Байкальского региона;

содействовать реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года и государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации";

содействовать реализации "Морской доктрины Российской Федерации", утвержденной Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 г., в части решающей роли морского транспорта в жизнеобеспечении районов Крайнего Севера и Дальнего Востока и поддержании морского потенциала Российской Федерации, соответствующего ее национальным интересам;

содействовать реализации федерального проекта "Северный морской путь";

проводить мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 308, плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р;

осуществлять мониторинг реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 132-р;

осуществлять мониторинг реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р;

провести консультации по вопросу о преимущественном использовании труда российских граждан в качестве членов экипажей судов, плавающих в районах Арктической зоны Российской Федерации;

в области предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа -

продолжить анализ практики реализации статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в части предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи в организациях всех форм собственности, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в области развития транспортной доступности в труднодоступных регионах:

обеспечить качество и ценовую доступность транспортных услуг (авиационных, железнодорожных, автотранспортных и водных) для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в Калининградской области, на Дальнем Востоке и в Забайкалье, в Крыму;

разработать механизмы повышения доступности услуг по перевозке всеми видами транспорта из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и с Дальнего Востока при организации детского отдыха;

рассмотреть возможность субсидирования из федерального бюджета затрат на перевозки пассажиров в арктических регионах воздушным транспортом местных воздушных линий и затрат на реализацию региональных программ организации внутримуниципального транспортного сообщения для субъектов Российской Федерации с низкой плотностью населения, где авиация является безальтернативным круглогодичным видом транспортного сообщения;

проводить мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1596, в том числе мероприятий, касающихся развития малой и региональной авиации, включающих в себя обновление авиапарка, реконструкцию аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных полос;

проводить мониторинг достаточности финансирования воздушных перевозок в рамках действующих программ субсидирования и при необходимости подготовить предложения по изменению объемов финансирования таких программ;

способствовать сохранению объемов пассажирских пригородных перевозок, в том числе перевозок льготных категорий граждан;

в области обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса -

провести консультации по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов инженерной инфраструктуры северных территорий в целях оптимизации затрат населения на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги;

рассматривать на заседании Комиссии ход реализации государственной политики переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе проживающих в северных и дальневосточных регионах, включая программы переезда в районы с благоприятным климатом;

провести консультации по вопросу временного предоставления работодателями жилья работникам, заключившим трудовые договоры с работодателями, и прибывающим в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, на все время работы в этих районах и местностях;

в области повышения качества и доступности медицинских услуг -

разработать и реализовать меры по повышению доступности медицинских услуг и качества оказываемой медицинской помощи населению северных регионов, в том числе в части обеспечения гарантии проведения медицинских обследований, связанных с трудовой деятельностью;

разработать предложения, направленные на развитие своевременного оказания экстренной медицинской помощи лицам, работающим в отдаленных, труднодоступных северных поселках, с применением авиации;

в области закрепления молодых кадров в северных регионах -

провести консультации по формированию системы дополнительных экономических и социальных стимулов привлечения и закрепления молодых кадров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в области организации и проведения детского отдыха -

разработать предложения по обеспечению доступности летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в регионах с благоприятными природноклиматическими условиями;

в области устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера -

провести консультации по разработке мероприятий, направленных на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера;

в области усиления влияния федерального центра на решение вопросов развития Севера и Арктики -

рассмотреть возможность включения представителей Сторон в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

6.3. В целях обеспечения стабильного развития моногородов и монопрофильных населенных пунктов:

содействовать разработке и реализации комплексных инвестиционных планов, обеспечивающих диверсификацию экономики моногородов и (или) диверсификацию производства в градообразующих организациях;

подготовить предложения по развитию экономики моногородов и территорий с низким экономическим потенциалом;

проводить мониторинг рынка труда и социально-экономической ситуации в монопрофильных населенных пунктах;

проводить консультации по вопросу актуализации перечня моногородов и монопрофильных населенных пунктов.

6.4. В целях обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Стороны считают необходимым:

подготовить предложения по улучшению условий обеспечения граждан России с различным уровнем доходов доступным и комфортным жильем, а также по расширению масштабов строительства социального жилья;

содействовать проведению жилищной политики, реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710;

подготовить предложения по улучшению условий обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан России;

проводить мониторинг действующего законодательства в части механизмов социальной поддержки, в том числе финансовой и иной поддержки граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг, при необходимости подготовить предложения о внесении изменений в действующее законодательство.

VII. Развитие социального партнерства и координация действий Сторон Соглашения

Определяя в качестве стратегического направления развития социального партнерства в Российской Федерации реализацию принципа согласования интересов работников, работодателей и государства и распределение между основными субъектами экономики социальной ответственности за благосостояние населения страны, Стороны считают необходимым обеспечить максимальное использование возможностей социального партнерства в сфере труда при принятии решений по основным вопросам социального и экономического развития, по вопросам регулирования трудовых отношений, а также гарантируют безусловное выполнение обязательств, содержащихся в Соглашении.

7.1. Стороны обязуются реализовать меры, направленные на повышение роли Комиссии, и обеспечить:

реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;

создание при федеральных органах исполнительной власти постоянных и временных рабочих групп, комиссий, участие в них представителей Сторон, представляющих общероссийские объединения работодателей и общероссийские объединения профсоюзов;

участие представителей Сторон, представляющих общероссийские объединения работодателей и общероссийские объединения профсоюзов, в общественных советах, созданных при федеральных органах исполнительной власти, страховщиках по обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (при их наличии).

7.2. Обеспечить безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, программ социально-экономического развития, других актов в сфере труда, разрабатываемых федеральными органами государственной власти, учет мнения по ним Комиссии.

Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов федеральных органов исполнительной власти в сфере труда, в том числе подлежащие совместной подготовке в соответствии с Соглашением, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются Правительством Российской Федерации, федеральными органами государственной власти в Комиссию для рассмотрение до их внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации или до принятия по ним решения Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, страховщиками по обязательному социальному страхованию.

Решения Комиссии, а при наличии неурегулированных разногласий - мнения ее Сторон в отношении направленных в Комиссию проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных актов федеральных органов исполнительной власти в сфере труда в обязательном порядке доводятся до сведения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и подлежат обязательному рассмотрению Правительством Российской Федерации и федеральными органами государственной власти.

Стороны будут добиваться того, чтобы проекты федеральных законов, связанные с внесением изменений в трудовое законодательство, вносились Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации при наличии согласованной позиции Сторон, а также чтобы нормативные правовые акты в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними экономических отношений принимались Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти при наличии согласованной позиции Сторон.

Стороны обязуются реализовывать меры по дальнейшему совершенствованию института оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов, включая поправки Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов, подготовленным ко второму чтению в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

7.3. В целях повышения результативности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений Стороны обязуются:

осуществлять мониторинг и анализ опыта заключения соглашений на отраслевом (межотраслевом), региональном (межрегиональном) и территориальном уровнях, а также практики работы органов социального партнерства;

при подготовке соглашений проводить работу по обеспечению взаимосвязи отраслевых и региональных соглашений по регулированию социально-трудовых отношений;

поддерживать в актуальном состоянии открытую информационную базу отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, а также формировать информационную базу региональных и межрегиональных соглашений и региональных соглашений о минимальной заработной плате;

содействовать развитию практики коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях всех форм собственности;

содействовать развитию различных форм социального партнерства в государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности;

содействовать присоединению государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности, к отраслевым соглашениям, заключенным на федеральном уровне социального партнерства;

содействовать участию представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления организацией с правом совещательного голоса в порядке, установленном законодательством;

подготовить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на повышение заинтересованности участия работодателей в системе социального партнерства в сфере труда, а также о формировании механизма реализации нормы федерального закона "Об объединениях работодателей" об отнесении членских взносов в объединения работодателей к затратам для целей налогообложения, в том числе при формировании регулируемого тарифа (при осуществлении регулируемых видов деятельности);

внедрить инструменты популяризации и продвижения ценностей социального партнерства.

7.4. Стороны договорились осуществлять дополнительные меры государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе пострадавших в период ограничительных мер, вызванных чрезвычайными ситуациями, пандемией и другими обстоятельствами непреодолимой силы.

7.5. Стороны договорились:

проводить анализ развития социального партнерства на всех уровнях;

осуществлять мониторинг и проводить работу по изучению и распространению опыта региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, содействовать развитию системы социального партнерства и ее институтов на региональном и отраслевом уровнях, подготовить рекомендации субъектам Российской Федерации по повышению эффективности работы указанных комиссий;

совершенствовать нормы и положения трудового законодательства в соответствии с меняющимися условиями современной экономики;

создавать онлайн- и офлайн-площадки для обсуждения вопросов развития социального партнерства;

содействовать формированию постоянно действующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях социального партнерства;

продолжить совместную работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, включая:

развитие риск-ориентированного подхода в деятельности органов контроля;

актуализацию всех обязательных требований, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), предъявляемых к ведению предпринимательской деятельности, а также проверочных листов;

создание системы профилактики нарушений обязательных требований с установлением приоритета профилактических мероприятий над контрольно-надзорными;

расширение возможностей и практики досудебного обжалования решений, принимаемых органами контроля (надзора);

исключение дублирования функций разных контрольно-надзорных органов в отношении одного объекта контроля (надзора).

7.6. Стороны принимают на себя следующие обязательства:

принимать все зависящие от них меры по урегулированию коллективных трудовых споров, по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений;

изучить сложившуюся практику и при необходимости подготовить предложения по совершенствованию досудебного разрешения индивидуальных трудовых споров и внесудебного разрешения коллективных трудовых споров, в том числе совершенствованию деятельности специализированных учреждений по урегулированию коллективных трудовых споров, повышению эффективности и доступности действующих и развитию новых механизмов и форм их разрешения;

обобщить и расширить практику создания при трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений постоянно действующих трудовых арбитражей для рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров;

разработать типовое положение о постоянно действующем трудовом арбитраже (типовой устав постоянно действующего трудового арбитража);

включить в примерные основные образовательные программы дисциплину (модуль) "Регулирование социально-трудовых отношений на основе социального партнерства";

обеспечить частичное финансирование за счет средств федерального бюджета Академии труда и социальных отношений и Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов - базовых научных и учебно-методических профсоюзных центров в сфере социально-трудовых отношений.

7.7. Стороны будут содействовать дальнейшему развитию практики подготовки работодателями социальных (нефинансовых) отчетов, распространению международного и российского стандартов социальной ответственности.

7.8. Стороны обязуются обеспечить участие Комиссии и ее постоянно действующих рабочих групп в работе по рассмотрению заявок участников всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", по совершенствованию порядка проведения конкурса, а также по определению и награждению его победителей.

7.9. Стороны гарантируют соблюдение законодательных и общепризнанных международных норм и правил о невмешательстве Сторон в деятельность друг друга и не препятствуют созданию и функционированию организаций профсоюзов и работодателей, содействуют обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации перечисления профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы.

7.10. Стороны будут проводить консультации по следующим вопросам:

внесение изменений в правовую базу коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений и трудового законодательства, в том числе на основе изучения международного опыта, и при необходимости подготовка соответствующих предложений;

распространение соглашений, особенностей коллективно-договорного регулирования трудовых отношений в отраслях естественных монополий, в организациях зарубежных компаний, действующих на территории Российской Федерации, и в субъектах малого и среднего предпринимательства, и при необходимости подготовка предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации;

определение критериев "мотивированного отказа от присоединения к отраслевым соглашениям";

уточнение структуры и содержания соглашений и коллективных договоров и при необходимости подготовка рекомендаций и предложений Комиссии о внесении изменений в законодательство Российской Федерации;

совершенствование механизмов контроля выполнения соглашений и коллективных договоров и при необходимости подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации;

обеспечение ответственности сторон при заключении коллективных договоров, соглашений и при необходимости подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации;

вопросы сложившейся практики и совершенствования правоприменения в части предоставления сторонами коллективных переговоров имеющейся у них информации, необходимой для ведения коллективных переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений;

разрешение коллективных трудовых споров и при необходимости подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации;

о внесении изменений в правовую базу коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений;

распространение межрегиональных, отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключаемых на федеральном уровне, на всех работодателей;

совершенствование механизма реализации социального партнерства на отраслевом уровне;

разработка предложений о закреплении понятия "отрасль" для целей социального партнерства;

разработка предложений о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающихся:

обязательности выполнения решений, принимаемых органами социального партнерства;

повышения эффективности контроля за выполнением соглашений всех уровней;

о внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, направленных на экономическое стимулирование социально ответственных работодателей;

обеспечение приоритетного права профсоюзов (их объединений) на проведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений;

распространение механизмов социального партнерства в сфере труда на всех трудящихся независимо от форм занятости.

7.11. Стороны договорились, что будут консультироваться по вопросам предупреждения проявлений насилия и домогательств в сфере труда. В целях реализации принципа запрета дискриминации в трудовых отношениях стороны договорились о проведении анализа практики применения средств правовой защиты в случаях дискриминации в трудовых отношениях, о подготовке предложений по совершенствованию механизмов защиты в случае дискриминации.

7.12. Стороны содействуют развитию отношений и деловых связей с Международной организацией труда, обеспечивают реализацию Программы сотрудничества между Российской Федерацией и Международной организацией труда на 2021-2024 годы, а также обеспечивают участие представителей Сторон в разработке и обсуждении документов этой организации.

Стороны обязуются провести анализ правоприменительной практики в части реализации ратифицированных конвенций Международной организации труда.

Стороны обязуются ежегодно проводить консультации по вопросам подготовки Правительством Российской Федерации докладов, представляемых Российской Федерацией Международному бюро труда.

7.13. Стороны обязуются реализовывать мероприятия по продвижению целей и принципов достойного труда в рамках подхода, сформулированного Международной организацией труда, а также при необходимости подготовить предложения по их совершенствованию и по адаптированию перечня показателей, рекомендуемых Международной организацией труда в качестве индикаторов достойного труда (приложение N 3).

7.14. Стороны обязуются провести консультации по вопросам подготовки предложений о возможной ратификации Российской Федерацией Европейской Социальной хартии (пересмотренной) и конвенций Международной организации труда согласно приложению N 4, а также рассмотрения в Комиссии вопросов, связанных с их ратификацией.

7.15. Правительство Российской Федерации регулярно проводит мониторинг качества и уровня жизни населения по согласованному Сторонами перечню показателей и один раз в полугодие информирует Комиссию о динамике основных социально-экономических показателей мониторинга качества и уровня жизни населения согласно приложению N 5.

7.16. Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы представляют общероссийским профсоюзам (их объединениям) и объединениям работодателей статистическую информацию, необходимую для проведения переговоров, на бесплатной основе в объемах и в сроки, которые предусмотрены федеральным планом статистических работ.

7.17. В целях освещения деятельности Комиссии и хода реализации Соглашения Стороны обеспечивают регулярное опубликование в средствах массовой информации материалов, посвященных развитию социального партнерства и проблемам социально-трудовых отношений в Российской Федерации.

7.18. Каждая из Сторон в трехмесячный срок после подписания Соглашения разрабатывает и представляет в Комиссию план мероприятий, необходимых для реализации принятых обязательств, с указанием конкретных сроков и ответственных за исполнение членов Комиссии.

7.19. Стороны принимают на себя обязательство один раз в полугодие разрабатывать единый план первоочередных мероприятий Комиссии по реализации Соглашения.

7.20. Правительство Российской Федерации при формировании планов законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации обеспечит учет положений Соглашения, реализация которых требует принятия соответствующих законодательных актов.

7.21. Рабочие группы Комиссии один раз в полугодие рассматривают на основе представляемых Сторонами сведений информацию о ходе выполнения Соглашения.

7.22. Комиссия рассматривает ход выполнения положений Соглашения за весь период его действия.

7.23. Стороны договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем порядке:

сторона, проявившая инициативу в отношении внесения изменений, направляет в Комиссию в письменной форме предложение о начале переговоров и перечень конкретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из Сторон переговоры Сторон должны быть начаты в течение одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.

7.24. Стороны договорились, что будут содействовать созданию условий для информирования граждан о значимых мероприятиях, проводимых Сторонами.

Государственные средства массовой информации (телеканал "Россия-1", радиостанция "Радио России" и "Российская газета") ежемесячно на безвозмездной основе представляют по запросу эфирное время и газетные площади для выступлений координаторов Сторон.

7.25. Текст Соглашения публикуется в "Российской газете" и в центральной профсоюзной газете "Солидарность" в двухнедельный срок после его подписания, а также в журнале "Бизнес России".

Приложение N 1

Показатели проекта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

1. Фонд заработной платы работников по полному кругу организаций, фонд заработной платы работников бюджетной сферы.

2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций.

3. Индекс реальной заработной платы работников организаций.

4. Реальные располагаемые денежные доходы населения.

5. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (в среднем за год).

6. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения).

7. Общая численность безработных (по методологии МОТ).

8. Уровень безработицы (по методологии МОТ).

9. Индекс производительности труда.

Приложение N 2

Показатели проекта федерального бюджета

1. Расходы федерального (консолидированного) бюджета на социальную сферу, в том числе распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджета.

2. Реальное изменение расходов федерального (консолидированного) бюджета на социальную сферу с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

3. Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы и доля получаемых субъектами Российской Федерации дотаций из федерального бюджета в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации.

4. Доля социальных расходов в общей структуре расходов федерального (консолидированного) бюджета (в том числе по отраслям социальной сферы: образование, здравоохранение, физическая культура, культура и искусство, социальное обеспечение, наука), в том числе соотношения социальных расходов к валовому внутреннему продукту.

5. Минимальный размер оплаты труда.

6. Отношение минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного населения.

7. Объем средств федерального (консолидированного) бюджета, направляемых на реализацию мероприятий по содействию занятости населения.

8. Распределение бюджетных ассигнований по разделу "Национальная экономика".

Приложение N 3

Индикаторы достойного труда (перечень показателей, рекомендуемых Международной организацией труда)

1. Доля занятых лиц в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, процентов.

2. Уровень безработицы (по методологии МОТ), процентов.

3. Молодежь в возрасте 15 - 24 лет, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, в общей численности населения соответствующей возрастной группы, процентов. (Редакция показателя приведена в соответствии с показателем ЦУР 8.6.1. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков).

4. Доля неформального сектора в общей занятости, процентов.

5. Доля лиц, занятых в экономике (работающих), проживающих в малоимущих домашних хозяйствах, в общей численности занятых в экономике (работающих), процентов.

6. Доля работников организаций с низким уровнем заработной платы (ниже двух третей медианы почасового заработка), процентов.*)

7. Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов (более 48 часов в неделю; "фактическое" количество часов), процентов.

8. Фактическое количество отработанных часов в год в среднем на одного работающего по найму на основной работе, часов.

9. Доля лиц в состоянии неполной занятости с точки зрения продолжительности рабочего времени, процентов.*)

10. Уровень занятости в возрастной группе 15 - 17 лет, процентов.

11. Доля работников организаций моложе 18 лет, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности лиц моложе 18 лет, процентов.*)

12. Доля женщин на руководящих должностях (соответствует формулировке ЦУР 5.5.2).*)

13. Гендерный разрыв в заработной плате работников организаций, процентов.*)

14. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом (на 100 000 работающих), человек.

15. Уровень производственного травматизма с несмертельным исходом (на 100 000 работающих), человек.

16. Количество потерянных рабочих дней в случае временной нетрудоспособности на одного пострадавшего.

17. Доля населения, получающего страховые пенсии по старости, процентов.

18. Расходы на здравоохранение, финансируемые не за счет личных расходов домашних хозяйств (процентов).

19. Государственные расходы на поддержку доходов на основе потребностей (% к ВВП).

20. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах от общей численности населения.

21. Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет.

22. Производительность труда (индексы производительности труда).

23. Соотношение денежного дохода 10 процентов наиболее и 10 процентов наименее обеспеченного населения, раз.

24. Индекс потребительских цен.

25. Занятость по видам экономической деятельности.

26. Доля оплаты труда в ВВП, процентов.

*) без субъектов малого предпринимательства.

Приложение N 4

Перечень конвенций Международной организации труда

1. Конвенция N 97 "О трудящихся-мигрантах" (1949 год).

2. Конвенция N 117 "Об основных целях и нормах социальной политики" (1962 год).

3. Конвенция N 121 "О пособиях в случаях производственного травматизма" (1964 год).

4. Конвенция N 128 "О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца" (1967 год).

5. Конвенция N 130 "О медицинской помощи и пособиях по болезни" (1969 год).

6. Конвенция N 131 "Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран" (1970 год).

7. Конвенция N 143 "О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения" (1975 год).

8. Конвенция N 157 "Об установлении международной системы сохранения прав в области социального обеспечения" (1982 год).

9. Конвенция N 161 "О службах гигиены труда" (1985 год).

10. Конвенция N 168 "О содействии занятости и защите от безработицы" (1988 год).

11. Конвенция N 183 "Об охране материнства" (2000 год).

12. Конвенция N 184 "О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве" (2001 год).

Приложение N 5

Основные социально-экономические показатели мониторинга качества и уровня жизни населения

1. Валовой внутренний продукт.

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых,

обрабатывающие производства,

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха,

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

3. Инвестиции в основной капитал.

4. Индекс потребительских цен.

5. Численность постоянного населения.

6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

7. Суммарный коэффициент рождаемости.

8. Общий коэффициент смертности.

9. Коэффициент естественного прироста.

10. Денежные доходы (в среднем на душу населения).

11. Реальные располагаемые денежные доходы населения.

12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (в т. ч. по видам экономической деятельности).

13. Индекс реальной заработной платы работников организаций, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года.

14. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

15. Медианное значение заработной платы работников организаций (в т. ч. по видам экономической деятельности).*)

16. Просроченная задолженность по заработной плате, в том числе по организациям-банкротам.*)

17. Доля оплаты труда наемных работников в валовой добавленной стоимости в целом по экономике и отраслям экономики (по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

18. Доля оплаты труда наемных работников в целом по экономике региона в валовом региональном продукте (ВРП) (без учета оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами).

19. Доля оплаты труда наемных работников в валовом внутреннем продукте (ВВП) без учета оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

20. Доля оплаты труда наемных работников в валовом внутреннем продукте (ВВП), включая оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами.

21. Удельный вес тарифного заработка в общей сумме заработной платы.*)

22. Фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы и науки.

23. Средний размер назначенных пенсий.

24. Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года.

25. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети.

26. Отношение к прожиточному минимуму среднедушевых доходов всего населения, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, среднего размера назначенных пенсий.

27. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах от общей численности населения.

28. Численность работников с размером заработной платы ниже прожиточного минимума.*)

29. Соотношение денежного дохода 10 процентов наиболее и 10 процентов наименее обеспеченного населения, раз.

30. Доля расходов на питание в потребительских расходах домашних хозяйств.

31. Государственные расходы на поддержку доходов на основе потребностей (% к ВВП).

32. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах от общей численности населения.

33. Численность и состав рабочей силы.

34. Число высокопроизводительных рабочих мест.

35. Средняя численность лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.*)

36. Фактическое количество отработанных часов в год в среднем на одного работающего по найму на основной работе, часов.

37. Численность работников, работающих в режиме неполного рабочего времени.*)

38. Уровень зарегистрированной безработицы.

39. Число зарегистрированных безработных на одну вакансию, заявленную работодателями в государственные учреждения службы занятости населения.

40. Длительность поиска работы зарегистрированными безработными.

41. Средний размер пособия по безработице.

42. Численность граждан, трудоустроенных при содействии государственных учреждений службы занятости населения.

43. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение государственными учреждениями службы занятости населения.

44. Численность и распределение по субъектам Российской Федерации иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

45. Численность иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу.

46. Численность иностранных граждан, получивших патент на осуществление трудовой деятельности физических и юридических лиц.

47. Продолжительность временной нетрудоспособности работающих в связи с заболеваниями (исключая периоды, предоставляемые по беременности и родам) на 100 работающих в организациях в год.

48. Средняя величина пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (рублей на человеко-день).

49. Удельный вес численности работников, которым установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников (по организациям, осуществляющим деятельность по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству; добыче полезных ископаемых; в обрабатывающих производствах; по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха; водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; в строительстве; по транспортировке и хранению; в деятельности в области информации и связи), в том числе женщин.*)

50. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом.

51. Численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями, в том числе по организациям сельского хозяйства.

52. Количество действующих соглашений, всего, и в том числе на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом, территориальном уровнях социального партнерства.

53. Количество субъектов Российской Федерации, в которых действуют соглашения о минимальной заработной плате. Валовой внутренний продукт.

*) без субъектов малого предпринимательства.