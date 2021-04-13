Путин: Из регионов должна поступать объективная, а не "причесанная" информация

Президент России Владимир Путин считает, что федеральные ведомства должны наладить обратную связь с регионами таким образом, чтобы в Москву поступала объективная и полезная информация. Такое мнение он высказал в ходе посещения Координационного центра правительства РФ в комплексе столичной гостиницы "Украина".

"Обратная связи куда-то должна поступать из регионов, тоже надо наладить эту работу. Наладить, чтобы нужная информация - именно нужная, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - заявил глава государства.

Президент во вторник осмотрел Координационный центр правительства РФ, ознакомился с работой электронного портала нацпроектов, навигационной системы использования их возможностей для граждан России, а также посетил зону коворкинга и ситуационный центр.

"Здесь все по-современному, так и должно быть. Это действительно помогает в работе", - оценил он.