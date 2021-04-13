Путин во вторник проведет несколько международных телефонных переговоров

Во вторник президент России Владимир Путин посетит координационный центр правительства, проведет несколько закрытых встреч в Кремле и ряд международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента сегодня много закрытых отдельных встреч в Кремле, активный день международной телефонной дипломатии, несколько телефонных разговоров запланировано", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что один из них - с президентом Филиппин.

"Также сегодня президент посетит координационный центр правительства России. Этот центр был создан в кратчайшие сроки", - заметил Песков.

Правительство там работает по национальным планам развития. Сопровождать Путина будет премьер-министр Михаил Мишустин, пояснения по конференц-связи будут давать профильные вице-премьеры.

"Центр действительно ультрасовременный, коммуникация со всей страной, происходит анализ информации, сбор, использование больших данных", - заключил представитель Кремля.