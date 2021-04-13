Компании, специализирующиеся на услугах по трудоустройству, объявили о новации. Искусственный интеллект переписывает резюме, убирая из текста раздражающие работодателя фразы.

30% не нравится, что работник не может нормальным языком описать свои деловые качества. А больше всего их бесит, когда соискатель сыплет речевыми штампами и клише: "Я стрессоустойчивый, коммуникабельный и легкообучаемый".

Каждого второго работодателя в резюме раздражает элементарная неграмотность.

Сервис SuperJob сообщает, что разработал модель, которая отучит использовать речевые штампы. Обнаружив их в резюме, интернет-площадка посоветует замену: список из 50 стоп-слов.

Впрочем, возникает вопрос. Допустим, вы составили резюме без канцеляризмов. Оно понравилось, вас пригласили на собеседование. Будете молча смотреть в глаза работодателю?

"ТикТоком" по смайлику

Как и почему наш мир стал проваливаться в пучину косноязычия? Или, как бы написали блистательные Ильф и Петров, - падать стремительным домкратом.

В дебри психологии не полезем. Просто примем за истину, что между мышлением и беседами связь крепка и неразрывна. А много ли мы сегодня говорим? Многие на удаленке. Если работа с личным присутствием, то некогда болтать с коллегами, а каждую свободную минутку мы в соцсетях, в "Ватсапе" и "Телеграме". Когда разговаривать-то? Да и зачем: смотрим клипы "ТикТок", отвечаем смайликами.

Если решил прослыть оригиналом и написал "много букофф", то к твоим услугам Т9 - предугадывающая мысли система набора текстов.

Я лично не против чатов и мессенджеров. Но чаты хороши, когда дополняют реальное общение. А не заменяют его.

Пока идет к тому, что разговаривать скоро будет просто категорически некогда.

Огонь, батарея!

Еще одна беда: информации обрушивается столько, что осмысливать ее нет ни сил, ни желания.

Мало кто вчитывается в написанное. Мы живем в эпоху "клипового" мышления: если что-то не понял, и ладно, проехали.

Поэтому мы такие стрессоустойчивые, коммуникабельные и легкообучаемые. Учимся легко. Даже слишком. Настолько, что рассказать о том, чему научились, не можем.

Обратите внимание: работодатели сетуют ведь не на то, что квалификация кандидатов на вакансии не отвечает требованиям.

Тут другое: соискатель до такой степени разучился писать и говорить, что не может человеческим языком рассказать о своих талантах.

Чат без права переписки

"Защищался и сел: почему в России выгодно садить за самооборону".

Это заголовок на популярном интернет-ресурсе. Народ ругается: можно "садить", нельзя "садить"... И никого не смущает, что в русском языке нет такой формы.

У меня есть добрая знакомая: в прошлом - учитель русского языка, ныне - автор десятков книжек по грамматике. Рвется открыть миру глаза, хочет, чтобы я взял у нее интервью. Под разными предлогами уклоняюсь. Потому что знаю, что она нам скажет. И вы тоже знаете - во всяком случае те, кто учился в школе в эпоху, когда не было Т9. Что, что - да ругать нас будет. Воспитывать. А мы взрослые... Мы взрослые?

Банальные призывы и увещевания беречь родную речь не работают. Все разбивается об один несокрушимый аргумент. Вот начинает в чате кто-то возмущаться: поток слов без знаков препинания, без строчных и заглавных букв - это неуважение к собеседникам. А в ответ: "Это интернет дЭтка тут порой просто лень ставить знаки препинания и даже иногда правильно писать слова".

Авторская стилистика и орфография сохранены.

Не стану возмущаться: "Забудем язык - потеряем все!" Сам еще тот подарок для редакционных корректоров. Эмоции ни к чему, на самом деле все сами все понимают. Даже те, у кого манера письма - это бесконечный поток мысли, не стесненный оковами орфографии и грамматики. Для них рекрутеры и стараются, придумывают чудо-сервисы по преобразованию потока речевых клише и штампов в конкурентоспособное резюме.

За язык без костей

Можно, конечно, и как в фильме "В бой идут одни "старики": "Поздравляю! Хотите что-нибудь сказать?" - "Да нет, не умею. Лучше в бою скажу". - "Тоже верно".

Сможешь доказать работодателю, что хорош "в бою", - тебе и карты в руки. Ну а если нет?

Пара советов. Первый и главный - читайте книги вслух. Хорошие и с выражением. Испытано на себе: был на презентации аудиоверсии бумажной книги, которую озвучивал Сергей Гармаш. Вживую. Формат мероприятия пошел прахом, вышли из графика, мы Гармаша просто не отпускали: прочитай еще главу! А еще?! И еще!..

Поверьте, такая методика изменит вашу речь, положительно скажется на красноречии, улучшит дикцию. Сами не заметите, как выработаете аллергию на "садить людей". Потихоньку начнете вдумываться в смысл слов. Вернете им былое величие и значение. Еще идея: а если регулярно устраивать день без мессенджеров и чатов? Возникнет дефицит общения? Так на то и расчет. А если еще и в разговорах попробуем избегать речевых штампов из соцсетей и чужих цитат (но цитаты из Чехова, Булгакова, Стругацких, и пр. - можно)? Да, тяжело. Некоторые поначалу только молчать смогут. Но вот зато потом... Да, и, может, все-таки позвать сюда учительницу русского языка? Ну ту, что нас в школе недоучила.

Кстати

Говорите правильно

Первые устные резюме принадлежат древним грекам. Письменные, впрочем, тоже придумали они: ораторский дар и трактат по искусству красноречия позволил философу Кораксу (V век до н.э.) возглавить государство.

Настоящими мастерами лаконичной риторики были жители Спарты. Спартанцев этому учили наравне с владением мечом. Каждый спартанец должен был мгновенно, лаконично и остроумно ответить на самый каверзный вопрос наставника. За неудачный ответ больно били. Впрочем, резюме это назвать сложно: молодой человек, гражданин Спарты, мог устроиться только на одну работу - на военную службу. Брали с 7 лет. На дембель - в 60.

Первое резюме в современном понимании создал Леонардо да Винчи. В возрасте 30 лет (в 1482 году) он написал герцогу Милана письмо, где попросился на работу военным инженером: перечислил десять своих талантов, позволяющих претендовать на вакансию.

Неожиданно

Раскройся в песне

Шведский фотограф Йенс Леннартссон отправил потенциальным работодателям 400 игрушечных фигурок - копий себя. С инструкцией-резюме.

Программист Робби Леонарди создал резюме в форме интерактивной игры. Каждый уровень отражал его навыки и опыт работы. И уже не Робби, а IT-работодатели выстроились к нему в очередь.

Самые оригинальные резюме: в виде мобильного приложения; музыкальный клип (соискатель спел о своих достоинствах). Придумать что-то новое сложно, запомните главное: никакого обмана, ты должен запомниться и показать, что на самом деле нужен выбранной компании.

Сервисы

Товар лицом

На ресурсе hh.ru на базе одной из платформ для совместной работы запущен полномасштабный сервис онлайн-собеседований, благодаря которому компании получили возможность перевести в цифровой формат 100% процессов подбора персонала. Информационный партнер "РГ" газета "Санкт-Петербургские ведомости" обращает внимание на новый формат собеседования, при котором важно учитывать и качество связи, и ваш внешний вид, и фон, на котором соискатель будет находиться (в том числе и звуковой). Эксперты уверены: особенное значение имеют голос, его тон и манера поведения. Ну, а уж умение внятно и по-русски изъясняться - и подавно.