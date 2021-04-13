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13.04.2021 22:01
Рубрика: Общество

Расшифрован старейший геном европейского человека

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Расшифрован геном современного европейского человека по черепу женщины, останки которой найдены в чешских Конепрусских пещерах. По мнению ученых, он принадлежит неродственной современной европейской и азиатской популяции.

Фото: iStock
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Как пишет Nature Ecology & Evolution, ранее удалось расшифровать только три образца геномов современных людей из Европы и Азии, живших более 40 тысяч лет назад, - по останкам, найденным на окраине села Усть-Ишима в России, в пещерах в окрестностях Пекина и в Румынии, последний был расшифрован лишь частично.

В процессе расселения по Евразии люди современного типа несли в своем геноме не более двух-трех процентов генов неандертальского происхождения. Видимо, эти гены были приобретены в ходе смешения двух видов людей на Ближнем Востоке 50 - 60 тысяч лет назад.

Кай Прюфер из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка вместе с коллегами из Германии, Великобритании, Франции, Италии и Чехии изучил геном из женского черепа, найденного 70 лет назад в Конепрусских пещерах в Чехии. В нем выявили около трех процентов неандертальской примеси, но такие сегменты были в образце длиннее, чем в известном примере из сибирского Усть-Ишима.

Фото: iStock
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Это позволило сделать вывод, что обнаруженные в чешской пещере останки принадлежат одному из самых ранних известных жителей Евразии, относящихся к современному виду. Исследуемому черепу - не менее 45 тысяч лет. Его генетический анализ показал возможность происхождения современных европейцев от глубоко расходящейся внеафриканской линии. Геном особи из Чехии содержит около 3,2 процентов неандертальской примеси.

Это самое высокое значение среди шести геномных данных верхнепалеолитических и одного мезолитического евразийских охотников-собирателей. Причем, исследователи выяснили, что последнее получение генов от неандертальцев предком особи из Златого куна произошло за 70-80 поколений до того, как она жила, а у образца из Усть-Ишима - за 94-99 поколений.

Ученые предположили, что женщина из Златого куна примерно того же возраста, что и индивид из Усть-Ишима или старше его на несколько сотен лет. Поэтому особь из чешской пещеры можно считать самым старым известным европейским человеком.

Общество Наука

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