Аграриев лишат поддержки за пал травы

Воронежские власти обещали наказывать руководителей сельхозпредприятий за нарушение противопожарного режима. А компании могут лишить господдержки, кредитов и субсидий.

С приходом тепла в регионе стало больше ландшафтных пожаров. С 15 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим, запрещающий применение открытого огня на природе.

"У предприятий должна возникать материальная ответственность, если они умышленно производят пал сухой травы, - сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. - Они не должны получать государственную поддержку, вне зависимости от экономической ситуации на их предприятиях. Понятно, о работниках мы будем заботиться, чтобы не дошло до крайностей. Но руководители и собственники таких предприятий должны наказываться нещадно".

За первые теплые выходные, когда горожане устремились за город, МЧС зафиксировало рост ландшафтных пожаров. В понедельник пожарные отработали 120 заявок по горению сухой травы и камыша в шести районах области. Люди и постройки не пострадали. "Наши подразделения выезжали за сутки 161 раз, из них 141 - на тушение сухой травы, - рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону Сергей Хренов. - Произошло пять крупных ландшафтных пожаров площадью от 12 до 18 гектаров. Они рукотворны. К сожалению, наши призывы провести огнепальные работы до наступления пожароопасного периода и под наблюдением специалистов результата не дали. Стремительно достигаются показатели прошлого года".

Прошлой осенью в Воронежской области спасатели из нескольких регионов страны больше двух недель тушили крупные лесные пожары, возникшие после пала травы. Тогда в нескольких селах сгорело больше десятка жилых и нежилых построек.