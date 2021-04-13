Бирюков: Началась инженерная подготовка к благоустройству "Парка Яуза"

Начались работы по инженерной подготовке к благоустройству двух территорий будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки - главного притока Яузы в черте города. Площадь работ составит порядка 50 гектаров, - отметил чиновник. - В настоящее время ведутся топографическая съемка, вертикальная планировка, разработка траншей для коммуникаций". Бирюков добавил, что все эти работы необходимо провести до начала обустройства дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских сооружений, павильонов и других инфраструктурных объектов парка.

В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций, будут проложены свыше 60 км сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более 10 км кабеля для устройства системы оповещения о ЧС и видеонаблюдения. Установят более 5,6 тысячи свай для основания экотропы, обустроят свыше 3 км ливневых стоков.

По словам заместителя мэра, на двух участках будущего парка поставят более 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о ЧС. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что главная задача - создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха для всех категорий граждан. "Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. Вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе", - заключил Бирюков.