Больница скорой медицинской помощи отметила 60-летний юбилей

Отпраздновали юбилей 13 апреля в Калужском драматическом театре. Сотрудников БСМП с годовщиной поздравили заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков.

В 1961 году по инициативе почетного гражданина Калуги Клеопатры Николаевны Шевченко в Калуге открылась новая современная клиника. Всего за 2 года, была построена не просто больница, а целый клинический комплекс с хирургическим, травматологическим, неврологическим, инфекционным, гинекологическим и физиотерапевтическим отделениями.

Сегодня БСМП - это современный медицинский центр, оказывающий пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь с применением самых современных технологий.

В больнице трудятся четыре кандидата медицинских наук, за высокий профессионализм двое врачей награждены почетным званием "Заслуженный врач РФ", один из врачей - "Заслуженный работник здравоохранения РФ", пять врачей являются заслуженными работниками здравоохранения Калужской области.

"От имени депутатов городской думы сердечно поздравляю всех сотрудников больницы скорой медицинской помощи с замечательным юбилеем, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - Вами пройден огромный путь, больница всегда шла в ногу со временем, развивалась, это результат тяжелейшей кропотливой работы. Медицинский персонал проявляет самые лучшие качества: профессионализм, отвагу, терпение и сострадание. В самых тяжелых условиях вы спасаете жизни людей. Низкий вам поклон! От всей души желаю вам здоровья, успехов, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!"

Творческие коллективы города подготовили концертную программу, врачи, медсестры, санитары и лаборанты были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.