Главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин: Как я испытал на себе плазму переболевших коронавирусом

Новости

МЧС: Пожар в Санкт-Петербурге до конца пока не потушен 11:29
Андрей Бочкарев: В 2021 году в Москве достроят 54 дома для обманутых дольщиков 11:20
Вышел трейлер новых "Смешариков" 11:19
В Москве начали вакцинацию маломобильных горожан от COVID-19 на дому 11:18
Названа доля отечественных лекарств на российском фармрынке 11:14
Рябков назвал заход кораблей ВМС США в Черное море "игрой на нервах" России 10:58
Родители старшеклассников тратят на репетиторов 14 тысяч рублей в месяц 10:56
В Госдуме раскритиковали Госдеп США за пост о Гагарине 10:52
Ольга Бузова отказалась вести новый "Дом 2" 10:49
Посол РФ в Болгарии: ЕС демонстрирует "нерасторопность" в одобрении вакцин 10:49
Рябков: США должны определиться с позицией по ДОН до конца мая 10:47
Die Welt предупредил об угрозе полного исчезновения бананов 10:41
Спортсмен бегом преодолел путь от Петербурга до Владивостока 10:39
Дептранс Москвы призвал водителей сменить резину 10:38
Россия и Иран подписали соглашение о культурных центрах 10:32
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом 10:26
Число согласных на "черную" зарплату россиян упало до минимума за 12 лет 10:26
Рослесхоз возглавит Иван Советников 10:06
Лавров: Россия готова помогать Ирану в борьбе с пандемией COVID-19 10:01
В Крыму попросили Запад обосновать военное присутствие у границ РФ 10:00
В Миннесоте продолжаются протесты после убийства полицейским афроамериканца 09:58
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские 09:51
Больше 200 тысяч соискателей трудоустроят за счет субсидирования найма 09:47
РФ и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности 09:46
Китай призвал Японию не сбрасывать воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 11:20
Рубрика: Общество

Главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин: Как я испытал на себе плазму переболевших коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
Столичные медики активно работают над исследованием применения плазмы переболевших коронавирусом в ходе всей пандемии. Причем многие врачи, перенесшие COVID-19, испытали ее на себе. Вот что рассказал корреспонденту "РГ" главный врач Боткинской больницы, главный хирург Москвы Алексей Шабунин: "На своем личном примере отмечаю эффективность плазмы с антителами. Конечно, титр этих антител должен быть большой. В моем конкретном клиническом случае, на пятые сутки от проявления симптоматики COVID-19, при бурном нарастании клиники была применена антиковидная плазма с высоким титром антител. И уже на следующие сутки отмечено снижение температуры, которая сохранялась еще несколько дней, но постепенно снижалась, и состояние стало улучшаться. Учитывая, что есть достоверные данные эффективного применения плазмы, считаю, что ее применение в комплексном лечении COVID-19 целесообразно".

Доказано, что более чем в половине случаев после переливания плазмы из крови переболевших пациентам удается избежать тяжелого течения болезни с необходимостью перевода их на искусственное поддержание дыхания с помощью ИВЛ.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса

Такую плазму Москва заготавливает уже больше года. Более того, мэром Москвы Сергеем Собяниным установлены денежные выплаты москвичам, переболевшим коронавирусом, за ее сдачу: за каждые 150 мл плазмы -1250 руб., за 600 мл - 5 тыс. руб.

А в начале марта этого года в столице начали исследовать, может ли помочь вылечить больного коронавирусом донорская плазма людей, вакцинированных от COVID-19. Заявили готовность принять участие в этом исследовании в несколько сотен доноров и 120 реципиентов.

Справка "РГ"

Все желающие стать донорами плазмы после COVID-19 могут обратиться на горячую линию +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19:

1.​Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31

2.​Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Поликарпова, дом 14, корп.2

3.​НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12

4.​ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1

5.​ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5

6.​ГКБ им. А.К. Ерамишанцева - ул. Ленская, д. 15

7.​ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова - ул. СалямаАдиля, д. 2/44

8.​ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова - Ленинский пр-т, д. 10, к. 1

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские
За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах
Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии