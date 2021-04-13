Главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин: Как я испытал на себе плазму переболевших коронавирусом

Столичные медики активно работают над исследованием применения плазмы переболевших коронавирусом в ходе всей пандемии. Причем многие врачи, перенесшие COVID-19, испытали ее на себе. Вот что рассказал корреспонденту "РГ" главный врач Боткинской больницы, главный хирург Москвы Алексей Шабунин: "На своем личном примере отмечаю эффективность плазмы с антителами. Конечно, титр этих антител должен быть большой. В моем конкретном клиническом случае, на пятые сутки от проявления симптоматики COVID-19, при бурном нарастании клиники была применена антиковидная плазма с высоким титром антител. И уже на следующие сутки отмечено снижение температуры, которая сохранялась еще несколько дней, но постепенно снижалась, и состояние стало улучшаться. Учитывая, что есть достоверные данные эффективного применения плазмы, считаю, что ее применение в комплексном лечении COVID-19 целесообразно".

Доказано, что более чем в половине случаев после переливания плазмы из крови переболевших пациентам удается избежать тяжелого течения болезни с необходимостью перевода их на искусственное поддержание дыхания с помощью ИВЛ.

Такую плазму Москва заготавливает уже больше года. Более того, мэром Москвы Сергеем Собяниным установлены денежные выплаты москвичам, переболевшим коронавирусом, за ее сдачу: за каждые 150 мл плазмы -1250 руб., за 600 мл - 5 тыс. руб.

А в начале марта этого года в столице начали исследовать, может ли помочь вылечить больного коронавирусом донорская плазма людей, вакцинированных от COVID-19. Заявили готовность принять участие в этом исследовании в несколько сотен доноров и 120 реципиентов.

Справка "РГ"

Все желающие стать донорами плазмы после COVID-19 могут обратиться на горячую линию +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19:

1.​Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31

2.​Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Поликарпова, дом 14, корп.2

3.​НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12

4.​ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1

5.​ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5

6.​ГКБ им. А.К. Ерамишанцева - ул. Ленская, д. 15

7.​ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова - ул. СалямаАдиля, д. 2/44

8.​ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова - Ленинский пр-т, д. 10, к. 1