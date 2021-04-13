Главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин: Как я испытал на себе плазму переболевших коронавирусом

Доказано, что более чем в половине случаев после переливания плазмы из крови переболевших пациентам удается избежать тяжелого течения болезни с необходимостью перевода их на искусственное поддержание дыхания с помощью ИВЛ.
Такую плазму Москва заготавливает уже больше года. Более того, мэром Москвы Сергеем Собяниным установлены денежные выплаты москвичам, переболевшим коронавирусом, за ее сдачу: за каждые 150 мл плазмы -1250 руб., за 600 мл - 5 тыс. руб.
А в начале марта этого года в столице начали исследовать, может ли помочь вылечить больного коронавирусом донорская плазма людей, вакцинированных от COVID-19. Заявили готовность принять участие в этом исследовании в несколько сотен доноров и 120 реципиентов.
Все желающие стать донорами плазмы после COVID-19 могут обратиться на горячую линию +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19:
1.Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31
2.Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Поликарпова, дом 14, корп.2
3.НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12
4.ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1
5.ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5
6.ГКБ им. А.К. Ерамишанцева - ул. Ленская, д. 15
7.ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова - ул. СалямаАдиля, д. 2/44
8.ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова - Ленинский пр-т, д. 10, к. 1