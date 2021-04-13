Губернатор Подмосковья поручил согласовывать с жителями стройки в парках

Проверить все строительные проекты, если они касаются парков, скверов и других зон отдыха поручил своим подчиненным губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Прошу обратить на это внимание, чтобы у нас не было недоразумений. Все будем согласовывает с жителями", - сказал он, проводя видеосовещание с кабинетом министров и главами подмосковных муниципалитетов.

Напомним, ранее жители Щелкова пожаловались на то, что у них в Краснознаменском сквере собираются строить торговый центр. Людей возмутил даже не сам факт строительства торгового объекта в рекреационной зоне, а то, что под это строительство собираются вырубить деревья в сквере. Воробьев тогда заявил, что развитие территорий в области будет проводиться без вырубки деревьев.