Ярославские власти прислушались к пассажирам общественного транспорта

В Ярославле представили новую маршрутную сеть общественного транспорта, подкорректированную после жалоб горожан.

Напомним, планы ярославской мэрии по реорганизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта, озвученные в самом конце 2020 года, вызвали у горожан недоумение и негодование. Представленная тогда сеть транспортных маршрутов оказалась кардинально изменена, и, главное, из нее исчезли так называемые сквозные маршруты, когда люди на одном автобусе, без пересадки добирались в отдаленные районы города. Вместо длинных маршрутов власти предложили сделать более короткие, а для того чтобы пересадки были максимально удобными - создать пересадочные узлы и ввести бесплатный пересадочный тариф, действующий один час.

Учтя места размещения остановок, а также реальные интервалы движения транспортных средств, ярославцы признали идею провальной и активно высказывали свое мнение всеми возможными способами. В интернете была даже создана петиция против плохо продуманных, на взгляд пассажиров, действий реформаторов. В итоге сроки внедрения новой маршрутной сети были сдвинуты, а сама она отправилась на доработку, которая завершилась лишь к началу апреля.

- С декабря прошлого года наши специалисты организовали работу по сбору и анализу замечаний и предложений жителей города, - пояснил мэр Ярославля Владимир Волков. - Наибольшее количество обращений было связано с необходимостью сохранения основных беспересадочных маршрутов. Мы постарались учесть все пожелания в новой схеме, такая задача была поставлена губернатором области Дмитрием Мироновым. Наша задача - создать комфортные условия для пассажиров и перевозчиков.

Новая схема, по информации мэрии, заработает с июля. Кроме того, с середины лета маршруты с нерегулируемым тарифом (а это большинство маршруток) переведут на регулируемый тариф, то есть стоимость проезда там будут устанавливать мэрия и областной департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. Как следствие - в этих автобусах будут действовать льготы.

По информации мэрии, 26 автобусных маршрутов с нерегулируемым тарифом будут заменены на 29 с регулируемым. Еще 57 маршруток продолжат работать по прежним схемам движения. Власти рассчитывают, что отмена маршрутов нерегулируемого тарифа не скажется на пассажирах, поскольку вместимость и количество подвижного состава будет соответствовать существующей потребности. С другой стороны, переход общественного транспорта на муниципальные контракты поможет ввести четкий механизм регулируемой маршрутной сети, чтобы каждая единица транспорта шла точно по расписанию, а каждый пассажир смог заблаговременно спланировать свою поездку и уехать в любую точку города. Потому что, объясняют в управлении городского пассажирского транспорта, интервалы движения и расписание на большинстве маршрутов нерегулируемого тарифа не соблюдаются, а вечером многие перевозчики вообще не выходят в рейсы.

К слову, представленная схема вновь устроила далеко не всех ярославцев. Но в мэрии заявили, что в течение года она будет тестироваться, а замечания и предложения по новой маршрутной сети принимаются и рассматриваются.

Комментарий

Александр Федоров, председатель общественной палаты Ярославля:

- Новая схема транспорта изменена с учетом пожеланий жителей и профессионального сообщества. Принципиально важно, что транспортные предприятия будут работать по единым правилам перевозки пассажиров. Необходимо отметить, что работа на этом не заканчивается, после начала действия новой транспортной схемы будут также рассматриваться все замечания.