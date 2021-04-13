Пандемия коронавируса существенно отразилась на многих отраслях экономики, в том числе и на строительной сфере. Возник большой дефицит рабочего персонала, приведший к срывам сроков сдачи объектов (особенно в больших городах).

Нехватка рабочих рук в первую очередь связана с оттоком граждан ближнего зарубежья, которые превалируют среди рабочих на российских стройках. В результате внешние сроки строительства срываются, что также влечет за собой повсеместную задержку зарплат. Мягко говоря, страдает весь строительный бизнес.

Все шло своим чередом, никто не думал, что границы закроют и мы просядем в строительстве (как, впрочем, и в некоторых других сферах). Представьте ситуацию: компания закупила и завезла необходимые стройматериалы на объект, арендовала технику - а работать некому! Цепочка событий разворачивается следующим образом: нет рабочих - не выполняется договорной объем работ; нет объема - заказчик не может оплатить простой; нет оплаты - подрядчику нечем платить сотрудникам зарплату. Результат - из-за задержки выплат стройка виснет.

К чему все это приводит? Правильно: в лучшем случае - к долгам, в худшем - к банкротству и, например, к дебиторской задолженности. Отсюда вытекает следующая проблема: чтобы избежать негативных последствий, на объекты привлекаются другие люди, зачастую непроверенные и неквалифицированные (или с минимальным уровнем квалификации). Конечно, качество работы не страдает, так как за особо опасными объектами (это общественные здания, мосты, дороги и так далее) пристально наблюдает строительный контроль. Но минимальный опыт привлеченных сотрудников отражается на сроках сдачи объектов. И понятно почему: чтобы получить условно идеальный детский сад, необходимо несколько раз переделывать работу из-за недостатка изначальных компетенций рабочих.

Мы видим, что сегодня работники возвращаются на стройку за достойное денежное вознаграждение

Сейчас строительный мир после полугода простоя зашевелился. Несмотря на то что после пандемии прошло еще слишком мало времени, разрабатываются новые решения, чтобы предприятия наконец вышли из этого замкнутого круга (объемы есть, а денег нет). Ставка на персонал, естественно, выходит на первый план: компании набирают штат неквалифицированных сотрудников, тратя деньги на их обучение и различные программы мотивации.

Я думаю, на адаптацию российских специалистов потребуется минимум год кропотливой работы (при условии закрытых из-за пандемии границ). Но динамика уже сейчас положительная. Работодатели пересматривают условия труда, полным ходом идет обучение, люди возвращаются на стройку за достойное денежное вознаграждение.

Какие еще могут быть решения? Бесспорно, строители ждут поддержки от государства, пытаясь справиться своими силами. Например, в некоторых регионах (в частности, в Ивановской области) субъект для привлечения вахтовиков выделяет средства для обеспечения условий их проживания. Для большинства строительных компаний такая инициатива со стороны властей - просто спасение: за счет снижения финансовой нагрузки они могут погасить долги и нанять хороших специалистов.