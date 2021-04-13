Калужские депутаты обсудили проблемы капитального ремонта

13 апреля на заседании городской думы депутаты обсудили работу подрядчиков, занимавшихся капитальным ремонтом многоквартирных домов.

Депутат Андрей Нефедов напомнил коллегам об обещании подрядчиков привести в порядок плитку на Театральной площади. В 2020 году плитка была повреждена, залита краской и клеевыми смесями при проведении капремонта домов на Театральной площади.

"Осенью мы встречались с руководством подрядной организации, им была поставлена задача до майских праздников либо очистить плитку, либо за свой счет заменить покрытие, времени осталось уже совсем немного, а выполнять обещание подрядчики не торопятся", - сообщил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов предложил выехать на место вместе с представителями средств массой информации и оценить нанесенный ущерб.

Первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов поднял вопрос качества выполненного в прошлом году капитального ремонта жилых домов.

Так, в доме № 23 по улице Кирова отвалился карниз на протяжении порядка пяти метров, ранее частично обрушился фасад дома № 82 по улице Ленина, спустя три месяца после ремонта.

Вызывает опасение и состояние фасада дома № 118 по улице Суворова, также отремонтированного в 2020 году.

"В некоторых домах капитальный ремонт выполнен качественно, но местами не выдерживает никакой критики. Необходимо создать рабочую группу для выявления и устранения недостатков капитального ремонта", - предложил Андрей Нефедов.

Предложение депутаты поддержали.

"Необходимо выявить все проблемные адреса и направить информацию в Фонд капитального ремонта, который в свою очередь должен будет заставить подрядчиков выполнить гарантийные обязательства и устранить все огрехи", - подвел итоги обсуждения Юрий Моисеев.