Минстрой РФ отметил липецкий опыт жилищного строительства

Глава Липецкой области Игорь Артамонов выступил на еженедельном совещании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с докладом о развитии жилищного строительства. В регионе комплекс мер для стимулирования отрасли - приоритет областных властей.

Презентация Игоря Артамонова была посвящена качеству жизни в липецких домах: для его повышения внедрена единая федеральная информационная система ГИС ЖКХ. Система создана для сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в МКД, предоставлению коммунальных услуг. Игорь Артамонов отметил, что теперь вопрос по размещению объемных сведений в системе от управляющих и ресурсных организаций, регионального фонда капремонта и органов местного самоуправления находится на контроле Государственной жилищной инспекции Липецкой области.

В рамках совещания также обсудили вопрос реализации федеральных программ национального проекта "Жилье и городская среда" на территории Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что область перевыполнила задание по вводу жилья. По итогам прошлого года этот показатель составил 1 231,8 тысячи квадратных метров, на душу населения - 1,08 квадратных метров. Это позволило региону войти в пятерку лидеров страны.

Однако, как отметил Игорь Артамонов, на 2021 год перед липецким строительным комплексом стоит не менее амбициозная задача - ввести 1 миллион 222 тысячи квадратных метров жилья. Этой цели намерены достичь в том числе реализуя новые нормы по комплексному развитию территорий. Игорь Артамонов напомнил и о том, что регион активно сотрудничает и с ДОМ.РФ - по вовлечению в строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Глава региона добавил, что развивать жилищное строительство без доступных кредитных продуктов сложно. Однако сейчас нужные инструменты есть, и липчане ими пользуются. Игорь Артамонов напомнил, что в 2020 году в регионе выдано более двух тысяч кредитов на сумму около 4,5 миллиарда рублей, но и первом квартале 2021 года темпы не снижаются: за три месяца выдано кредитов на 1,2 миллиарда рублей.