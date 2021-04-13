Новости

МЧС: Пожар в Санкт-Петербурге до конца пока не потушен 11:29
Андрей Бочкарев: В 2021 году в Москве достроят 54 дома для обманутых дольщиков 11:20
Вышел трейлер новых "Смешариков" 11:19
В Москве начали вакцинацию маломобильных горожан от COVID-19 на дому 11:18
Названа доля отечественных лекарств на российском фармрынке 11:14
Рябков назвал заход кораблей ВМС США в Черное море "игрой на нервах" России 10:58
Родители старшеклассников тратят на репетиторов 14 тысяч рублей в месяц 10:56
В Госдуме раскритиковали Госдеп США за пост о Гагарине 10:52
Ольга Бузова отказалась вести новый "Дом 2" 10:49
Посол РФ в Болгарии: ЕС демонстрирует "нерасторопность" в одобрении вакцин 10:49
Рябков: США должны определиться с позицией по ДОН до конца мая 10:47
Die Welt предупредил об угрозе полного исчезновения бананов 10:41
Спортсмен бегом преодолел путь от Петербурга до Владивостока 10:39
Дептранс Москвы призвал водителей сменить резину 10:38
Россия и Иран подписали соглашение о культурных центрах 10:32
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом 10:26
Число согласных на "черную" зарплату россиян упало до минимума за 12 лет 10:26
Рослесхоз возглавит Иван Советников 10:06
Лавров: Россия готова помогать Ирану в борьбе с пандемией COVID-19 10:01
В Крыму попросили Запад обосновать военное присутствие у границ РФ 10:00
В Миннесоте продолжаются протесты после убийства полицейским афроамериканца 09:58
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские 09:51
Больше 200 тысяч соискателей трудоустроят за счет субсидирования найма 09:47
РФ и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности 09:46
Китай призвал Японию не сбрасывать воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 10:51

Давайте знакомиться

Текст: Виктория Черникова (кандидат политических наук)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 78(8429)
Консалтинговая компания "Стрелка" составила рейтинг туристической привлекательности на базе исследования социальных медиа. Из четырех групп территорий: особых, известных, скромных и малозаметных - в последние попали все области Центрального Черноземья: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Орловская. Можно потешить себя мыслью, что Ленинградская и Владимирская области тоже попали в группу малозаметных. А можно задуматься и попытаться понять, почему внутренний туризм не стал пока драйвером экономики. И честно посмотреть на ситуацию поможет предложенный рейтинг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По оценкам экспертов, турпоток в пандемию снизился примерно наполовину. Но и после снятия ограничений быстрого роста приезжих в регионах Центрального Черноземья не ожидается.

Фото: Василий Батанов/ РИА Новости
Чем удивят отдыхающих объекты гастротуризма в Крыму

Государство планирует к лету принять новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". В Воронежской области пущены два масштабных проекта: историко-природный парк "Костенки - Борщево - Архангельское" и туристско-рекреационный кластер "Воронежский" в Рамонском районе. Помогут ли эти проекты изменить ситуацию?

По данным "Стрелки", в социальных медиа практически нет публикаций о природных достопримечательностях регионов Черноземья. Меловые горы, донские просторы, скальные урочища, заповедники мало знакомы путешественникам. В рейтинге Воронежская область занимает 66-е место, Тамбовская - 69-е, Белгородская - 71-е, Липецкая - 79-е, а Орловская - 81-е. Уникальный комплекс Дивногорье с невероятной природной красотой меловых див, пещерным храмом, Маяцкой крепостью не имеет соответствующей узнаваемости на российском рынке. Хотя именно природные красоты востребованы путешественниками. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2020 году, в постпандемическое лето лидировал дачный отдых - 45 процентов, в топ-5 предпочтений также попали пляжный (29 процентов) и культурный отдых (28). По 26 процентов набрали активный отдых и путешествия на автомобиле.

Практически нет публикаций о природных достопримечательностях регионов Черноземья

И если пляжный отдых в центральной полосе не может сравниться с отдыхом на Черноморском побережье, то возможности для туризма и автопутешествий тут есть. Развитие дорожной инфраструктуры, информационной навигации, поддержка арендного жилья в районах может стать расширением возможностей для привлечения туристов.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Правительство поддержит новые проекты в сфере туризма на 1,24 млрд

Перспективы есть и в развитии индустриального туризма. Он сейчас тоже востребован. Многие ли были на производстве? Республика Удмуртия попала в группу особых четырех регионов именно благодаря сочетанию народной культуры и промышленных возможностей концерна "Калашников".

Сейчас в тренде устраивать блог-туры. Это помогает повысить узнаваемость региона, получить много откликов в соцсетях. Но чтобы эти отклики были положительными, нужно предлагать уникальные объекты, которые можно визуализировать так, чтобы вызвать интерес. В этом смысле история с памятником Аленке в Нововоронеже была очень показательна: изваяние уникально в своем дизайнерском исполнении, хотя и спровоцировало поток негативных отзывов. Как ни крути, нам нужны такие Аленки или другие яркие нестандартные образы - досягаемые и интересные, отражающие специфику региона.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Развитие туризма в России

Главное сегодня

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские
За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах
Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата