Консалтинговая компания "Стрелка" составила рейтинг туристической привлекательности на базе исследования социальных медиа. Из четырех групп территорий: особых, известных, скромных и малозаметных - в последние попали все области Центрального Черноземья: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Орловская. Можно потешить себя мыслью, что Ленинградская и Владимирская области тоже попали в группу малозаметных. А можно задуматься и попытаться понять, почему внутренний туризм не стал пока драйвером экономики. И честно посмотреть на ситуацию поможет предложенный рейтинг.

По оценкам экспертов, турпоток в пандемию снизился примерно наполовину. Но и после снятия ограничений быстрого роста приезжих в регионах Центрального Черноземья не ожидается.

Государство планирует к лету принять новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". В Воронежской области пущены два масштабных проекта: историко-природный парк "Костенки - Борщево - Архангельское" и туристско-рекреационный кластер "Воронежский" в Рамонском районе. Помогут ли эти проекты изменить ситуацию?

По данным "Стрелки", в социальных медиа практически нет публикаций о природных достопримечательностях регионов Черноземья. Меловые горы, донские просторы, скальные урочища, заповедники мало знакомы путешественникам. В рейтинге Воронежская область занимает 66-е место, Тамбовская - 69-е, Белгородская - 71-е, Липецкая - 79-е, а Орловская - 81-е. Уникальный комплекс Дивногорье с невероятной природной красотой меловых див, пещерным храмом, Маяцкой крепостью не имеет соответствующей узнаваемости на российском рынке. Хотя именно природные красоты востребованы путешественниками. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2020 году, в постпандемическое лето лидировал дачный отдых - 45 процентов, в топ-5 предпочтений также попали пляжный (29 процентов) и культурный отдых (28). По 26 процентов набрали активный отдых и путешествия на автомобиле.

Практически нет публикаций о природных достопримечательностях регионов Черноземья

И если пляжный отдых в центральной полосе не может сравниться с отдыхом на Черноморском побережье, то возможности для туризма и автопутешествий тут есть. Развитие дорожной инфраструктуры, информационной навигации, поддержка арендного жилья в районах может стать расширением возможностей для привлечения туристов.

Перспективы есть и в развитии индустриального туризма. Он сейчас тоже востребован. Многие ли были на производстве? Республика Удмуртия попала в группу особых четырех регионов именно благодаря сочетанию народной культуры и промышленных возможностей концерна "Калашников".

Сейчас в тренде устраивать блог-туры. Это помогает повысить узнаваемость региона, получить много откликов в соцсетях. Но чтобы эти отклики были положительными, нужно предлагать уникальные объекты, которые можно визуализировать так, чтобы вызвать интерес. В этом смысле история с памятником Аленке в Нововоронеже была очень показательна: изваяние уникально в своем дизайнерском исполнении, хотя и спровоцировало поток негативных отзывов. Как ни крути, нам нужны такие Аленки или другие яркие нестандартные образы - досягаемые и интересные, отражающие специфику региона.