По оценкам экспертов, турпоток в пандемию снизился примерно наполовину. Но и после снятия ограничений быстрого роста приезжих в регионах Центрального Черноземья не ожидается.
Государство планирует к лету принять новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". В Воронежской области пущены два масштабных проекта: историко-природный парк "Костенки - Борщево - Архангельское" и туристско-рекреационный кластер "Воронежский" в Рамонском районе. Помогут ли эти проекты изменить ситуацию?
По данным "Стрелки", в социальных медиа практически нет публикаций о природных достопримечательностях регионов Черноземья. Меловые горы, донские просторы, скальные урочища, заповедники мало знакомы путешественникам. В рейтинге Воронежская область занимает 66-е место, Тамбовская - 69-е, Белгородская - 71-е, Липецкая - 79-е, а Орловская - 81-е. Уникальный комплекс Дивногорье с невероятной природной красотой меловых див, пещерным храмом, Маяцкой крепостью не имеет соответствующей узнаваемости на российском рынке. Хотя именно природные красоты востребованы путешественниками. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2020 году, в постпандемическое лето лидировал дачный отдых - 45 процентов, в топ-5 предпочтений также попали пляжный (29 процентов) и культурный отдых (28). По 26 процентов набрали активный отдых и путешествия на автомобиле.
И если пляжный отдых в центральной полосе не может сравниться с отдыхом на Черноморском побережье, то возможности для туризма и автопутешествий тут есть. Развитие дорожной инфраструктуры, информационной навигации, поддержка арендного жилья в районах может стать расширением возможностей для привлечения туристов.
Перспективы есть и в развитии индустриального туризма. Он сейчас тоже востребован. Многие ли были на производстве? Республика Удмуртия попала в группу особых четырех регионов именно благодаря сочетанию народной культуры и промышленных возможностей концерна "Калашников".
Сейчас в тренде устраивать блог-туры. Это помогает повысить узнаваемость региона, получить много откликов в соцсетях. Но чтобы эти отклики были положительными, нужно предлагать уникальные объекты, которые можно визуализировать так, чтобы вызвать интерес. В этом смысле история с памятником Аленке в Нововоронеже была очень показательна: изваяние уникально в своем дизайнерском исполнении, хотя и спровоцировало поток негативных отзывов. Как ни крути, нам нужны такие Аленки или другие яркие нестандартные образы - досягаемые и интересные, отражающие специфику региона.