Весенний паводок пришел в регионы Центральной России. Это всегда тревога: где-то вода затопит мост и отрежет населенные пункты от большой земли, где-то превратит огороды в болото, может и дом подтопить. В этом году половодье в Тульской области можно назвать спокойным, тем не менее набережную Упы возле Музея оружия в областном центре вода залила, не говоря уже о переправах и нарушениях прямого транспортного сообщения с десятком населенных пунктов. Каждый раз в связи с паводком встает вопрос о страховании подтапливаемых домов. Почему люди не спешат добровольно защищать свое имущество, разбиралась корреспондент "РГ".

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в августе 2019 года. Он предполагает, что региональные власти смогут разрабатывать свои программы страхования жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных особенностей. Тогда пострадавшие от стихии могли бы получать помощь сразу из трех источников: из федерального и регионального бюджетов и от страховых компаний. Стоимость такой страховки составит примерно 300-350 рублей в год, сообщается на сайте Госдумы РФ со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса. Причем эту плату можно включать в квитанции ЖКУ. Впрочем, разработка таких программ - дело добровольное, региональные власти могут и отказаться, а страховщики имеют право в них не включаться. Собственников жилья также никто ни к чему не принуждает - могут по собственному желанию заключить договоры страхования или отказаться от них.

"В целом идея о том, что условия программы можно отрегулировать в зависимости от местности, вполне логична. В тех регионах, где стихийные бедствия наиболее вероятны, это крайне полезная норма. Владельцы недвижимости смогут претендовать на два вида поддержки: от государства и от страховой компании - и это, безусловно, является плюсом нового закона. Но в целом в нашей стране сектор добровольного страхования имущества развит еще очень слабо, и в идеале этот закон должен стимулировать граждан самостоятельно думать о "подушке безопасности", - цитирует Агентство страховых новостей президента Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталью Карпову.

По ее словам, в некоторых субъектах созданы рабочие группы по разработке региональных программ страхования жилья от ЧС, в других уже приступили к работе над документом. Но на сегодня есть только 11 регионов, где "действительно работают серьезно", заметила Наталья Карпова. Другие отказались, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете или борьбу с коронавирусом, а где-то чиновники не спешат, надеясь посмотреть, что получится у первопроходцев.

В Тульской области программы страхования жилья от ЧС нет. При этом сами туляки добровольно страховать свои дома от потопа не спешат. Так, жительница Тулы Марина Н. рассказала "РГ", что у нее дом на берегу реки Воронки в районе Лихвинки: старый постоянно страдал от половодья, но теперь вместо него построили новый, укрепили фундамент, и она уверена, что любые беды со стороны реки дом выдержит.

Владельцы недвижимости смогут претендовать на два вида поддержки: от государства и от страховой компании

- Зачем нам тратить деньги на то, что вряд ли произойдет? - рассуждает женщина.

Даже в многострадальном селе Дедилове, где река Шиворонь уже превратила огороды в болота, а в домах из-за подъема грунтовых вод трещат и фундаменты, и стены, о страховке говорят скептически.

- Может, это и стоило бы сделать заранее. Но что я сейчас буду страховать? Уничтоженные посевы? Так я в этой воде могу теперь разве что рис сажать или лягушек выращивать. А стены строений уже в трещинах, кто же их застрахует, - рассуждает житель села Валерий Шемякин.

С тем, что все надо делать вовремя, согласна и специалист одной из крупнейших тульских страховых компаний Татьяна Михайлова. По ее словам, страховщики оценивают риски, когда принимают решение о страховании имущества. Есть территории, обозначенные на картах МЧС как подтопляемые, к ним и подход особый.

- Страхование - дело добровольное, но и страховщики вправе заключить договор или отказать. Приехали, посмотрели - могут и отказать, - говорит эксперт.

В любом случае, когда у тебя речная вода уже в доме, страховать имущество поздно. Специалисты поясняют, что все риски оцениваются строго в соответствии с имеющимися правилами. Половодье - стихийное бедствие. В договорах есть такой пункт, как порча имущества за счет выхода водной массы. Так что застраховать могут. Но наплыва желающих не наблюдается.

- Получение страховки потребует таких усилий, что ничего не захочешь, - называет главную причину отказа страховаться добровольно Валерий Шемякин. - Ведь скажут: а докажите, что вы понесли материальный ущерб. А доказательства - это куча справок.

- Это миф, что получить страховку невозможно. Наверное, это идет еще из 1960-1970-х годов, когда Госстрах страховал всех подряд и не платил, - считает Татьяна Михайлова. - Если дом был застрахован, то выплаты будут.

Не спешат страховать свои дома не только обычные жители, но и организации. А ведь их имущество в половодье также страдает. Так, от паводка 2012 года пострадали несколько тульских предприятий.

- Юридические лица страхуются, как правило, когда берут ссуду в банке, - говорит эксперт. - Или когда что-то случается. В этом году из-за таяния снега в одном из торговых центров случился потоп. После этого арендаторы активно пошли страховаться.

Программа страхования, которая заставляла бы людей задуматься о своем имуществе, по ее словам, очень нужна:

- Хоть что-то люди получат. Это как с ОСАГО - нравится, не нравится, но надо. Так же и с домами: не надо ждать, когда гром грянет.