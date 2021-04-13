Проект расчистки озера Ломпадь обернулся уголовными делами

В Калужской области экологическая реабилитация уникального озера Ломпадь в Людинове омрачилась коррупционным скандалом. По факту совершения коррупционных преступлений в ходе выполнения работ по очистке озера следователями СУ СКР по региону возбуждено два уголовных дела: одно - за мздоимство, втрое - за дачу взятки. Преступления были выявлены сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калужской области. По подозрению в получении взятки задержан ответственный работник государственного казенного учреждения - инженер управления капитального строительства, подведомственного Министерству строительства и ЖКХ Калужской области, сообщили пресс-службы силовых ведомств.

Озеро Ломпадь - крупнейший в регионе искусственный водоем, другое название которого - Людиновское водохранилище. Площадь водного зеркала - 8,7 квадратных километра, глубина - до 10 метров, длина - 16 километров, объем воды - 30 миллионов кубометров. В черте города ширина озера доходит до полутора километров. Его история начинается еще в царские времена, когда промышленником Никитой Демидовым была построена плотина. Она пережила Великую Отечественную войну, а в 1990-х дала течь. Тогда над окрестными районами нависла угроза затопления. В 2000 году началась реконструкция плотины, которая длилась шесть лет: требовалось устранить пустоты, которые вода со временем проточила в бетоне. В ноябре 2006 года плотину восстановили, потратив на строительство 85 миллионов рублей.

Но несколько лет назад над озером нависла новая угроза - экологическая. Заметим, что вместе с прилегающими угодьями озеро Ломпадь является памятником природы регионального значения. Это не только источник питьевой воды города Людиново - высок уровень биологического разнообразия территории. "Водохранилище является частью ключевой орнитологической территории России - "Людиновские озера" - и представляет исключительную ценность для сохранения биологического разнообразия Калужской области", - уверяют экологи.

Неудивительно, что в 2019 году было принято решение о его реабилитации в рамках нацпроекта "Экология". По соглашению, заключенному правительством области с Федеральным агентством водных ресурсов, были выделены бюджетные средства. На эти деньги планировалось удалить ил, расчистить береговую линию, а также провести мероприятия по обогащению флоры и фауны водоема с целью улучшения качества воды. Надо сказать, подобный масштабный проект по улучшению общей сбалансированности биологических процессов в экосистеме водохранилища реализуется в регионе впервые.

Инженер управления капстроительства был пойман с поличным при получении 300 тысяч рублей

В марте 2020 года Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области и коммерческая организация заключили государственный контракт на сумму свыше 150 миллионов рублей. Как тогда же сообщали в правительстве региона, с марта по июнь проводились подготовительные работы: были созданы площадки под складирование геотубов, завезены материалы и оборудование. Первая партия микроводорослей, которые снижают уровень цветения воды, была внесена в водоем 11 июня под контролем компании - производителя хлореллы ООО "Альготек". В водоем запустили взрослых особей белого амура. В рамках экомониторинга 3 сентября был проведен анализ воды, который показал ее соответствие нормам СанПин и гигиеническим нормативам, предъявляемым к водным объектам хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. К ноябрю подрядчик, по официальной информации, выполнил 65 процентов от общего объема работ.

"Все вопросы, связанные с федеральными деньгами, будут досконально проверены. Но это не отменяет наших обязательств объяснить людям, что здесь будет сделано. Тем более что есть хорошие результаты, подтвержденные анализами и пробами", - заявил в ноябре прошлого года глава региона Владислав Шапша, приехавший в Людиново в связи с многочисленными жалобами жителей. Люди жаловались на захламленный пляж и буйные заросли по берегам. Губернатор заметил, что ход работ, их результат, а также расходование средств будут тщательно контролироваться. "Проект должен быть реализован. И все мероприятия, которые вы провели, обязательно будут проверены со стороны правоохранительных органов. Это народные деньги, государственные деньги", - обратился губернатор к руководству подрядной организации.

По официальной информации, акты выполненных работ проверялись управлением капитального строительства области и региональным Министерством природных ресурсов на соответствие фактически выполненным объемам. К тому же качество работ также контролируют представители ООО "Альготек" и специалисты Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. По данным на 18 марта этого года, качество воды в озере улучшилось по восьми из 12 показателей.

Но еще 19 февраля 2021 года инженер управления капитального строительства был пойман с поличным при получении 300 тысяч рублей от представителя подрядчика. Деньги от коммерческой организации он получил через посредника - свою знакомую. По версии следствия, мзда предназначалась за то, чтобы он подтвердил объем и качество выполненных работ. Также при обнаружении нарушений исполнения контракта он не должен был применять к подрядчикам никаких мер, хотя полномочия такие у него имелись. В итоге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ. До суда он будет под подпиской о невыезде. В отношении представителя коммерческой организации, который, по версии следствия, давал взятку, следователем СК России возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере". Он заключен под стражу.