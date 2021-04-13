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Рубрика: Общество

Самый теплый день с начала года ожидается сегодня в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Во вторник воздух в Москве прогреется до +23 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Фото: iStock
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По данным синоптика, в течении дня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер до 9 м/с. Такие условия позволят прогреться городскому воздуху до +21...+23 градусов, в Подмосковье будет до +24. Как сообщил мереоролог РИА Новости, с такими температурами "вторник может стать самым теплым днем с начала года". Он напомнил, что пока первенство по теплу в этом году принадлежит 11 апреля, когда воздух прогрелся до +17,8 градуса.

Он не исключил, что 13 апреля может быть обновлен суточный рекорд. Пока самым теплым в истории был 13 апреля в 2008 году. Тогда воздух прогрелся до +20,4.

Напомним, что аналогичный прогноз на вторник, 13 апреля, дает и Гидрометцентр России, специалисты этого ведомства пообещали теплую не по сезону погоду до 15 апреля. Затем погода вернется к привычным нормам.

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