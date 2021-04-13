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Рубрика: Власть

Сергунина: В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках

Текст: Любовь Проценко

В столице создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Новый сервис доступен на портале mos.ru для поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы". Он позволяет узнать, где именно есть необходимые издания, и забронировать их онлайн. Сервис так же оповестит, когда заказ будет готов к выдаче - его необходимо забрать в течение трех дней. Чтобы пользоваться сервисом нужно иметь единый читательский билет и стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru.

Фото: iStock
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"Недавно мы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. Сейчас москвичи могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету. Регистрироваться в каждой для этого больше не нужно. Новый этап - создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек", - рассказала Наталья Сергунина.

Новый сервис для поиска и бронирования книг подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Это значит, что пользователям доступна информация о книгах, периодике и других изданиях, которые хранятся во всех читальнях столичного Департамента культуры. Сегодня электронный каталог АБИС насчитывает свыше 13 миллионов изданий - газет, журналов, научной, профессиональной и художественной литературы.

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