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13.04.2021 13:36
Рубрика: Власть

"Система-112" стала основным каналом вызова оперативных служб в Москве

Текст: Любовь Проценко
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Основным каналом вызова оперативных служб в Москве стала "Система-112". К такому выводу пришли столичные власти 13 апреля в ходе обсуждения работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на очередном заседании президиума правительства Москвы.

Более миллиона вызовов приняла "Система-112" за первый квартал 2021 года

Напомню, эта система, созданная по указу президента в 2010 году, круглосуточно принимает и обрабатывает экстренные сообщения об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан, общественному порядку, других происшествиях. Она также обеспечивает получение информации о номере и местонахождении вызывающего абонента и иных данных, необходимых для реагирования по вызову, анализирует эту информацию и выполняет еще целый ряд важных функций для жизни города.

По номеру 112 можно звонить в любой опасной ситуации, когда требуется вызов оперативных, аварийных служб или экстренная психологическая помощь. "Система-112" в Москве взаимодействует более чем с 200 службами и организациями города, а также "Системами-112" Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС. Работает она по принципу "одного окна": после приема оператором звонка информация в автоматизированном режиме передается во все необходимые экстренные службы. Прием и обработку вызовов, в том числе на иностранных языках, в этой службе в Москве осуществляют 65 операторов в смену.

Москвичи все чаще обращаются за помощью именно по номеру 112. В частности, в 2020 году на этот номер поступило свыше 2,8 млн вызовов. С начала 2021 года принято 1,1 млн вызовов - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, "Система-112" постепенно становится основным каналом вызова оперативных служб в Москве. По другим экстренным номерам (101, 102, 103) количество вызовов снижается.

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