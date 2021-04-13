Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru

Существует расхожее мнение о том, что москвичи - люди равнодушные. Все бегут куда-то и в случае чего помощи от них не дождешься. То, что бегут - правда, жизнь в столице действительно очень напряженная. Но это совсем не мешает большинству горожан проявлять свои лучшие человеческие качества. Об этом свидетельствует, например, такая цифра: каждый четвертый москвич участвует в благотворительных и волонтерских проектах. Она прозвучала сегодня, в День мецената и благотворителя, отмечаемый в России, на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru.

Глава города напомнил, что и прежде в столице были сервисы, например, на "Активном гражданине", которые помогали собирать ресурсы благотворительным фондам. Новый же проект, по его словам, интересен тем, что технологично связывает пользователей официального портала правительства Москвы. Они открывают на нем свои кабинеты, осуществляют разные платежи и тут же им очень удобно не просто выделять средства на благотворительность, но и узнавать, на что именно потрачены эти деньги - отчеты на портале публикуются регулярно. "Чем еще это хорошо? - продолжал Сергей Собянин. - Когда человек заходит и ищет в интернете благотворительные фонды - это одна история. Все-таки есть опасения, насколько эффективно его деньги будут использованы. Другое дело, когда благотворительные организации размещены на городском портале, у человека больше доверия, и общественный контроль выше".

И в самом деле: запущен благотворительный сервис всего полгода назад, 16 октября 2020 года. И за этот небольшой срок уже 13 тысяч москвичей перечислили на разные добрые дела более 3,6 миллиона рублей. Но аура добра в городе, конечно же, значительно шире и имеет давние традиции. 30,6 тысячи некоммерческих организаций зарегистрировано в Москве, 6,4 тысячи из них - социально направленные. Они работают практически во всех сферах - здравоохранении, образовании,экологии, помощи социально незащищенным слоям населения...А для того, чтобы им самим в городе легче жилось и была возможность помочь как можно большему числу нуждающихся, в столице создана целая экосистема поддержки и добровольчества, которую получают свыше 3,5 тысячи НКО. Коворкинг-центры предоставляют им свои помещения, СМИ - возможности для информирования москвичей, бюджет города - финансовую поддержку на реализацию самых значимых проектов. Собянин отметил, что ежегодно на эти цели выделяется порядка 800 миллионов рублей. Традиционным стал и конкурс грантов среди НКО, работающих в социальной сфере. В прошлом году он был направлен, например, на поддержку людей с инвалидностью, многодетных мам и попавших в трудную жизненную ситуацию, социальную адаптацию и реабилитацию людей без определенного места жительства, помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса и решение других жизненно важных проблем жителей столицы.

К примеру, фонд "Галчонок", в помещении которого проходила встреча, известен своей помощью больным детям и их семьям при оплате диагностики, лечения и реабилитации. Юристы фонда консультируют родителей этих детей по вопросам их прав и положенных льгот, помогают их добиться. Помещение же на Гоголевском бульваре, в котором работает "Галчонок", принадлежит городу и передано фонду в безвозмездное пользование. А еще одно помещение, расположенное на Шоссе Энтузиастов, 98, фонд выиграл в ходе конкурса грантов, который так и называется: "Москва - добрый город". В нем разместится первый центр из новой сети Центров социальной реабилитации "Под крылом", к созданию которой сейчас приступил "Галчонок".