Суд приговорил двух столичных пожарных к условным срокам

"Суд признал виновными в халатности бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова и приговорил их к пяти и четырем годам колонии общего режима условно", - сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Суд счел доказанной вину пожарных по делу о гибели восьми их коллег при тушении склада на Амурской улице 22 сентября 2016 года, отметив при этом возможность вынесения условного наказания. Это решение пока не вступило в силу и будет, без сомнения, обжаловано, поскольку и сами пожарные и многие их коллеги, считают, что вины нет. Все прошедшие с момента трагедии годы в защиту Ширлина и Барсукова открыто высказывались многие авторитетные сотрудники пожарной охраны. Их позиция сводилась к тому, что на пожаре невозможно просчитать все риски, тем более, когда собственники объекта грубейшим образом нарушили все противопожарные нормы. На складах отсутствовала система пожаротушения и дымоудаления. В 2012 году склад незаконно был перестроен и в МЧС ничего не знали о новой планировке коридоров и выходов. Неожиданностью стал для всех и выброс аммиака, которое способствовало обрушению кровли в тот момент, когда там находилось звено пожарных.

В Следственном комитете посчитали, что вина лежит не на собственнике склада, а на начальниках МЧС, которые необоснованно с точки зрения следствия рисковали жизнями подчиненных.

Как сообщила агентству ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко, Ширлин и Барсуков обязаны были изучить обстановку на пожаре, провести разведку и после этого принимать решения о даче указаний личному составу с учетом обеспечения их безопасности.

"Как полагает следствие, они этого не сделали и без крайней необходимости направили пожарных на крышу горящего здания, располагая информацией о том, что предел огнестойкости здания истек, а от личного состава поступают сведения о начинающемся обрушении", - сказала Петренко.

Суд, выслушав обе стороны, согласился все же с позицией следствия. "Мы считаем приговор незаконным. Суд не учел целый ряд важных обстоятельств. Например, что прибывшие пожарные не были уведомлены о нахождении в горящем здании баллонов с аммиаком, что и привело к взрыву. Мы подробно изложим наши доводы и подадим жалобу на сегодняшнее решение суда", - сообщил адвокат Ширлина Руслан Голенков.