В Иванове задержан член экстремистской группировки

В Иванове задержан местный житель, подозреваемый в членстве в международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию регионального УФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина 1985 года рождения принимал участие в религиозных обрядах, проводимых "Таблиги Джамаат" и пропагандировал идеологию этой организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

Отметим, что "Таблиги Джамаат" запрещена Верховным судом РФ в 2009 году, поскольку ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности РФ, дискриминацию граждан Россию по религиозному принципу и поддержку международных террористических организаций.