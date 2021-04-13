В Калуге эвакуированы все детские сады из-за угроз терактов

В Калуге из-за массовой рассылки сообщений о минировании эвакуированы все детские сады. К 15 часам эвакуированы 11557 детей и 1920 сотрудников, процитировали "РГ" в пресс-службе мэрии городского голову Дмитрия Денисова.

По информации управления образования Калуги, в детские сады города по электронной почте поступили письма с информацией о возможном минировании зданий. Детей и сотрудников детсадов сразу начали эвакуировать, предупредили о случившемся родителей.

По словам Дмитрия Денисова, к 15 часам все 58 детских садов были эвакуированы. Это 95 зданий. Большинство детей забрали родители - более 8 тысяч, еще 3467 ребят были выведены из зданий и остались с воспитателями в безопасном месте.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону, в дошкольных учреждениях еще продолжаются проверки, работают кинологи. "На данный момент мероприятия, реализуемые сотрудниками УМВД России по Калуге на объектах дошкольного образования, с учетом значительного объема проводимой работы, продолжаются", - подчеркнули в ведомстве. По информации управления образования, в уже проверенных кинологами зданиях взрывчатых веществ не обнаружено.

Завтра все детсады будут работать в обычном режиме, заверили в управлении образования. Городской голова высказал надежду, что виновников найдут и накажут по всей строгости.