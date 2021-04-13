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13.04.2021 12:22

В Липецкой области на инфраструктуру направят 3,4 миллиарда

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин высоко оценил стратегию развития жилищного строительства в Липецкой области. Он отметил, что успешный опыт региона в этой сфере позволил Липецкой области войти в число пилотных по реализации инфраструктурных облигаций.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

На еженедельном совещании в федеральном ведомстве глава Липецкой области Игорь Артамонов, выступая с докладом о развитии жилищного строительства, отметил, что благодаря федеральной программе  были введены в эксплуатацию инженерные сети в микрорайоне "Северо-Восточный" города Грязи, завершено строительство сетей в селе Юсово Чаплыгинского района, а также построена новая школа в микрорайоне Европейский, которая рассчитана на 800 мест.

Фото: Администрация Липецкой области
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Игорь Артамонов отметил, что на предстоящую трехлетку в регионе планируется построить 44 объекта дорожной и коммунальной инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета региону выделено более 3,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в Липецкой области в нынешнем году сразу в 3,5 раза увеличен объем жилья, подлежащего расселению. Как отметил Игорь Артамонов, до конца года липчане переедут в новые квартиры, освободив свыше 10 тысяч аварийных "квадратов".

Всего в Липецкой области будет расселено 114 тысяч квадратных метров. Игорь Артамонов подчеркнул, что в ближайшие пять лет из аварийного жилья переедут более 6,9 тысячи человек. Этапы программы будут реализовываться на территории шести городов. Большая часть квадратных метров по переселению приходится на город Липецк. Игорь Артамонов отметил, что в областном центре сейчас продолжается строительство многоэтажного дома для 350 переселенцев, а в Лебедяни началось возведение трех многоквартирных домов для 220 человек.

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