В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому для маломобильных граждан

Москвичи, испытывающие трудности в самостоятельном передвижении, смогут получить прививку от коронавируса на дому.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, возможности иммунизации в столице постоянно расширяются. "С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому", - отметила она.

По словам Раковой, в первую очередь вакцинация на дому предусмотрена именно для маломобильных граждан - их в столице на данный момент порядка 120 тысяч человек.

Уже сейчас для вакцинации москвичей на дому во всех административных округах столицы сформировали 66 бригад из квалифицированных врачей и медсестер городских поликлиник московского депздрава.

Также отмечается, что каждую бригаду оснастили фармацевтическим термоконтейнером, который поддерживает температуру не выше -18 градусов и средствами индивидуальной защиты.

Для того, чтобы получить прививку на дому, не требуется подавать заявку, отметила Ракова. По ее словам, все необходимую информацию о маломобильных жителях столицы в поликлиники передадут органы соцзащиты населения.