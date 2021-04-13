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13.04.2021 12:14
Рубрика: Общество

В Москве начнут работу еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В Москве с 14 апреля начнут работу еще две выездные бригады вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы. В пресс-службе ведомства отметили: "Начиная с 14 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет еще в двух популярных общественных местах. Выездные бригады вакцинации начнут работу в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" в Северном административном округе и на фуд-корте "Подсолнухи" в Восточном. Сделать прививку от COVID-19 там смогут все желающие старше 18 лет. Вакцинация будет проводится в рамках живой очереди. С собой необходимо иметь только паспорт и, при наличии, полис ОМС".

В Москве начали вакцинацию маломобильных горожан от COVID-19 на дому

График работы выездных бригад опубликован здесь.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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