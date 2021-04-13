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Текст:   Сергей Жуков 
16:56 13.04.2021

В Москве подорожало элитное жилье

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве квартиры и апартаменты в новостройках бизнес-класса по итогам первого квартала нынешнего года подорожали в среднем на 11%. Такие данные приводит пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank.

Фото: iStock
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Исследование показало, что средневзвешенная стоимость "квадрата" в первые три месяца года ползла вверх, достигнув 366 тысяч рублей. Заметнее всего ценник подскочил в Западном административном округе Москвы (+21%) и Северном округе (+20%).

- Несмотря на активное пополнение рынка бизнес-класса новыми проектами на начальных стадиях строительства, цены стремительно растут, - рассказала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. - Данная ситуация является скорее нетипичной для рынка недвижимости, где цена квадратного метра на старте обычно ниже среднерыночной. Рост цен подогревается спросом, сохраняющимся на высоком уровне.

По словам эксперта, с повышением ключевой ставки и ростом ипотечных ставок спрос может замедлится, а это сдержит цены на жилье.

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