В Рязанской области загорелась деревня

В Рязанской области из-за пала травы загорелись 15 строений. В настоящее время пожар локализован, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Гавриков.

Пожар случился в деревне Марьино Шатского района. По предварительной информации, загорелись 15 строений - дачные домики и хозяйственные постройки, некоторые выгорели дотла. Общая площадь возгорания 800 квадратных метров.

- В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет, - сообщил Дмитрий Гавриков.

Первые загорания сухой травы были зарегистрированы в регионе 6 апреля. За неделю пожарные 200 раз выезжали на тушение травяного пала. Только за минувшие сутки пожарные в Рязанской области 51 раз выезжали на тушение мусора и сухой травы.