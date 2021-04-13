В Москве побит температурный рекорд для 13 апреля

В столице обновлен температурный рекорд для 13 апреля, сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, в 13.00 мск на опорной станции ВДНХ воздух прогрелся до 21,2 градуса, что на 0,8 градуса выше прежнего рекорда, установленного в 2007 году.

"Это самый теплый день с начала года. И в ближайшие дни сохранится теплая не по сезону погода, осадков не ожидаем. Похолодание в регион может прийти после 16 апреля. Тогда температура опустится до нормальных для середины апреля значений: днем +12...+15, в ночные часы от 0 до +5", - сообщила Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы и области.