Власти Москвы отменили бумажные справки для школ и детсадов

Столичные власти отменили бумажные медицинские справки, которые раньше предоставляли в школы и детсады. Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

Ранее все справки, освобождающие от занятий по болезни, приходилось передавать учителям. Родители также делали уведомления в электронном дневнике. Теперь с волокитой покончено.

Система "Московская электронная школа" объединена с цифровой платформой здравоохранения. "Информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям", - отметил Сергей Собянин.