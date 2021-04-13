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Рубрика: Общество

Хабаровский край накрыл снежный циклон

Текст: Дина Непомнящая

Почти всю территорию Хабаровского края накрыл западный циклон. Он принес дожди, снегопады и сильный ветер до 14 метров в секунду, а на побережье - до 23 метров в секунду.

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Как сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре, особенно сильно погода испортится в Николаевском и Ульчском районах.

По данным регионального главка МЧС, из-за снегопада и плохой видимости ограничено движение пассажирских автобусов на трассе Комсомольск-на-Амуре - рабочий поселок Солнечный с подъездом к поселку Горный.

Влияние циклона сохранится и 14 апреля. Возможны нарушения работы объектов энергоснабжения и ЖКХ, аварии, обрушения слабо укрепленных конструкций и падения старых деревьев.

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