Якутянка включилась в конкурсный отбор для полета к Луне

Жительница Якутска Маргарита Попова намерена стать участником полета к Луне в рамках проекта бизнесменов Юсаку Маэдзавы и Илона Маска dearMoon.

Бизнесмены планируют набрать для полета экипаж из восьми человек, у которых есть глобальные идеи, приносящие благо обществу. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, Маргарита разработала и недавно презентовала свой проект "Кындыкан".

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, главной миссией проекта "Кындыкан" является объединение северных народов под собирательным образом персонажа, а также возможность для коренных малочисленных народов обратить внимание на свои проблемы, быть услышанными в современном мире. В рамках проекта участники команды Маргариты Поповой пишут музыку, картины, делают фото- и видеоконтент в местах компактного проживания КМНС. Кроме того, они планируют создать видеоигру, мультфильм и выпустить книгу.

Как говорит Попова, Кындыкан - это имя ее прабабушки в седьмом поколении. 200 лет назад вблизи Верхоянских гор якутские охотники случайно нашли в родовом стойбище, полностью вымершем от оспы, маленькую девочку Кындыкан.

- До сих пор остается загадкой, как четырехлетнему ребенку удалось выжить в глухой тайге, - говорит Маргарита.

Она считает, что с таким проектом у нее есть шанс попасть в команду космонавтов.

- Если по каким-то причинам меня не возьмут, то мы отправим символ Кындыкан - куклу, созданную художниками по итогам конкурса. Наша задача - привести Илона Маска и Юсаку Маэдзава в Якутию, чтобы они прочувствовали настоящий холод, наши минус 50 градусов, сравнимые с космосом, - отмечает она.

Частный космический полет к Луне с участием Маэдзавы и еще нескольких человек на борту космического корабля был анонсирован в сентябре 2018 года. Его реализация планируется не ранее 2023-го.