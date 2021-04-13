На Камчатке спасатели оказали помощь еноту по кличке Олег

Сотрудники поисково-спасательного подразделения камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вернули сбежавшего ручного енота хозяйке.

- Поздно вечером 12 апреля в службу спасения поступил необычный звонок, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - Заявительница сообщила, что помощь требуется еноту по кличке Олег. Как выяснилось, она вместе со своим питомцем прогуливалась по Театральной площади. В какой-то момент тот вырвался с поводка и юркнул в укрытие. Своим убежищем Олег выбрал 20-сантиметровую щель между землей и лавкой сувениров.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения Сергея Маркова, вылезать на поверхность енот категорически отказывался, несмотря на призывы хозяйки. Сотрудникам МЧС пришлось применить "палку-балбеску" - специальное охотничье приспособление для ловли животных.

Полтора часа длилась операция по спасению Олега. Грязного и уставшего питомца все-таки вызволили из щели и передали хозяйке. Помощь ветеринара не потребовалась.