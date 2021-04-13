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Рубрика: Происшествия

В Биробиджане на сцену театра во время спектакля упал кусок штукатурки

Текст: Дина Непомнящая
Фото: biradm.ru Фото: biradm.ru
Фото: biradm.ru

Во время спектакля в биробиджанском театре кукол "Кудесник" обвалилась штукатурка. Ее кусок упал прямо на сцену. Актеры и зрители не пострадали.

Фото: МО "Город Биробиджан"
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В пресс-службе городской администрации сообщили, что директор театра Светлана Васильева сразу же предприняла необходимые меры для обеспечения безопасности и назначила встречу с подрядной организацией, которая осмотрит здание и определит, из-за чего произошло ЧП.

"После этого приступят к ремонту. На время обследования и проведения работ сцена эксплуатироваться не будет", - заявил мэр города Биробиджана Александр Головатый.

В здании в переулке Швейном "Кудесник" размещается с 1997 года, ранее там находился Дом культуры швейного объединения. В мэрии отметили, что регулярно театр получает деньги из федеральных средств. Но на сцене в течение нескольких лет никакие ремонтные работы не проводились.

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