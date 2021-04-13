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13.04.2021 12:44
Рубрика: Общество

Во Владивостоке под центральной площадью нашли столетний тоннель

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке под центральной площадью, где идет строительство фонтана, рабочие обнаружили старинный тоннель. В Сети появилось видео, автор которого идет по сооружению и рассказывает, что нашли его, когда выкопали яму 10-метровой глубины. Заканчивается тоннель тупиком.

По мнению руководителя диггер-клуба Артура Романенко, слова которого приводит РИА Новости, объект мог быть построен более 100 лет назад. Судя по отделке стен, потолка, пола тоннеля, где применялась каменно-бутовая кладка, это дореволюционный дренажный коллектор. Однако, чтобы сказать точно, нужно делать строительную экспертизу.

Фото: Пресс-служба Упрдор "Тамань"
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По его мнению, сейчас у администрации города сейчас есть три варианта. Первый - законсервировать тоннель, предварительно пустив в него специалистов, чтобы они посмотрели артефакты. Второй - использовать как инфраструктуру будущего "сухого" фонтана, к примеру, раскопав в тоннель второй вход. Третий - сделать туристическим объектом, но для этого тоже надо строить к нему отдельный доступ.

"Находка очень интересная, потому что тоннель в первую очередь обращает внимание великолепным качеством. Его соорудили из камня и цемента, скорее всего, руками китайских рабочих - это очень вероятно. В те годы китайские подрядчики, китайские рабочие у нас, особенно до Русско-Японской войны, отметились практически везде, даже в строительстве Владивостокской крепости", - сказал Романенко, добавив, что дренажные каменно-бутовые системы есть в разных районах Владивостока, в том числе в центре.

В своем Instagram представители диггер-клуба написали, что коллектор мог быть частично разрушен при строительстве подземного перехода под Светланской.

"Пробуем договориться с мэрией Владивостока об осмотре тоннеля. Также в мэрии нам сообщили, что находку уже обследовали сотрудники музея имени Арсеньева", - отмечается в посте.

"Сухой" фонтан начали строить несколько дней назад. Завершить работы планируется к сентябрю. Особенность фонтана будет заключаться в его конструкции - струи будут бить из-под земли, а когда они будут выключены, по площади можно будет ходить. Это сделано специально для того, чтобы у людей был доступ к воде.

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