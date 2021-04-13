За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1782

2 Санкт-Петербург 701

3 Московская область 533

4 Ростовская область 236

5 Нижегородская область 201

6 Самарская область 194

7 Воронежская область 183

8 Иркутская область 163

9 Саратовская область 139

10 Свердловская область 130

11 Красноярский край 118

12 Челябинская область 117

13 Волгоградская область 111

14 Пермский край 105

15 Республика Башкортостан 102

16 Краснодарский край 101

17 Пензенская область 100

18 Республика Крым 97

19 Ленинградская область 94

20 Ставропольский край 90

21 Тверская область 89

22 Белгородская область 86

23 Брянская область 85

24 Ульяновская область 85

25 Ярославская область 85

26 Тульская область 85

27 Оренбургская область 82

28 Алтайский край 82

29 Курская область 80

30 Кировская область 80

31 Новосибирская область 79

32 Липецкая область 78

33 Архангельская область 77

34 Астраханская область 76

35 Тамбовская область 76

36 Вологодская область 72

37 Удмуртская Республика 71

38 Владимирская область 64

39 Ивановская область 61

40 Республика Коми 60

41 Калужская область 60

42 Кемеровская область 60

43 Республика Карелия 59

44 Орловская область 57

45 Омская область 53

46 Мурманская область 51

47 Ханты-Мансийский автономный округ 51

48 Псковская область 49

49 Рязанская область 49

50 Тюменская область 49

51 Республика Бурятия 45

52 Забайкальский край 43

53 Республика Чувашия 43

54 Республика Дагестан 43

55 Новгородская область 42

56 Приморский край 41

57 Калининградская область 40

58 Хабаровский край 39

59 Смоленская область 37

60 Курганская область 36

61 Республика Мордовия 35

62 Республика Татарстан 34

63 Костромская область 33

64 Севастополь 32

65 Кабардино-Балкарская Республика 32

66 Республика Саха (Якутия) 28

67 Томская область 27

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

69 Республика Марий Эл 17

70 Республика Северная Осетия-Алания 14

71 Камчатский край 13

72 Республика Калмыкия 12

73 Карачаево-Черкесская Республика 12

74 Республика Хакасия 12

75 Амурская область 12

76 Чеченская Республика 12

77 Республика Адыгея 11

78 Республика Ингушетия 10

79 Республика Алтай 4

80 Сахалинская область 4

81 Магаданская область 3

82 Еврейская автономная область 1

83 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 657 883 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай, Сахалинская область, Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 338 смертей: Москва 58

Санкт-Петербург 30

Свердловская область 16

Московская область 13

Краснодарский край 12

Красноярский край 12

Алтайский край 11

Самарская область 10

Тульская область 9

Владимирская область 8

Нижегородская область 8

Иркутская область 8

Воронежская область 7

Челябинская область 7

Ивановская область 6

Липецкая область 6

Республика Крым 6

Пермский край 6

Псковская область 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Орловская область 4

Рязанская область 4

Калининградская область 4

Новосибирская область 4

Белгородская область 3

Калужская область 3

Курская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Вологодская область 3

Ленинградская область 3

Мурманская область 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Ярославская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Республика Башкортостан 2

Удмуртская Республика 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Смоленская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Кемеровская область 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 103 601 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 611 человек: Москва 1694

Санкт-Петербург 1194

Московская область 567

Нижегородская область 250

Самарская область 213

Воронежская область 210

Ростовская область 204

Республика Башкортостан 201

Иркутская область 186

Краснодарский край 157

Саратовская область 142

Свердловская область 142

Пензенская область 141

Челябинская область 123

Пермский край 120

Астраханская область 118

Курская область 117

Кировская область 115

Ульяновская область 114

Тульская область 110

Волгоградская область 108

Республика Крым 100

Архангельская область 99

Красноярский край 99

Новосибирская область 96

Тверская область 95

Омская область 92

Ивановская область 90

Ханты-Мансийский автономный округ 88

Ленинградская область 87

Брянская область 85

Владимирская область 84

Ярославская область 81

Республика Карелия 81

Забайкальский край 80

Орловская область 78

Алтайский край 77

Новгородская область 74

Удмуртская Республика 74

Вологодская область 73

Приморский край 73

Калужская область 69

Калининградская область 69

Рязанская область 68

Тюменская область 66

Тамбовская область 64

Карачаево-Черкесская Республика 63

Белгородская область 62

Оренбургская область 61

Республика Коми 59

Республика Хакасия 57

Курганская область 56

Республика Бурятия 52

Кемеровская область 51

Псковская область 47

Ставропольский край 47

Республика Чувашия 44

Кабардино-Балкарская Республика 43

Томская область 43

Хабаровский край 43

Республика Татарстан 42

Амурская область 40

Республика Дагестан 39

Республика Мордовия 38

Смоленская область 36

Севастополь 36

Республика Калмыкия 35

Республика Марий Эл 32

Чукотский автономный округ 32

Липецкая область 31

Ямало-Ненецкий автономный округ 31

Республика Северная Осетия - Алания 29

Костромская область 28

Камчатский край 26

Республика Адыгея 25

Республика Тыва 22

Республика Ингушетия 21

Республика Саха (Якутия) 21

Мурманская область 14

Чеченская Республика 14

Сахалинская область 11

Республика Алтай 8

Магаданская область 2 Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 281 776. В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса