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13.04.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1782
  • 2 Санкт-Петербург 701
  • 3 Московская область 533
  • 4 Ростовская область 236
  • 5 Нижегородская область 201
  • 6 Самарская область 194
  • 7 Воронежская область 183
  • 8 Иркутская область 163
  • 9 Саратовская область 139
  • 10 Свердловская область 130
  • 11 Красноярский край 118
  • 12 Челябинская область 117
  • 13 Волгоградская область 111
  • 14 Пермский край 105
  • 15 Республика Башкортостан 102
  • 16 Краснодарский край 101
  • 17 Пензенская область 100
  • 18 Республика Крым 97
  • 19 Ленинградская область 94
  • 20 Ставропольский край 90
  • 21 Тверская область 89
  • 22 Белгородская область 86
  • 23 Брянская область 85
  • 24 Ульяновская область 85
  • 25 Ярославская область 85
  • 26 Тульская область 85
  • 27 Оренбургская область 82
  • 28 Алтайский край 82
  • 29 Курская область 80
  • 30 Кировская область 80
  • 31 Новосибирская область 79
  • 32 Липецкая область 78
  • 33 Архангельская область 77
  • 34 Астраханская область 76
  • 35 Тамбовская область 76
  • 36 Вологодская область 72
  • 37 Удмуртская Республика 71
  • 38 Владимирская область 64
  • 39 Ивановская область 61
  • 40 Республика Коми 60
  • 41 Калужская область 60
  • 42 Кемеровская область 60
  • 43 Республика Карелия 59
  • 44 Орловская область 57
  • 45 Омская область 53
  • 46 Мурманская область 51
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 51
  • 48 Псковская область 49
  • 49 Рязанская область 49
  • 50 Тюменская область 49
  • 51 Республика Бурятия 45
  • 52 Забайкальский край 43
  • 53 Республика Чувашия 43
  • 54 Республика Дагестан 43
  • 55 Новгородская область 42
  • 56 Приморский край 41
  • 57 Калининградская область 40
  • 58 Хабаровский край 39
  • 59 Смоленская область 37
  • 60 Курганская область 36
  • 61 Республика Мордовия 35
  • 62 Республика Татарстан 34
  • 63 Костромская область 33
  • 64 Севастополь 32
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 32
  • 66 Республика Саха (Якутия) 28
  • 67 Томская область 27
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 69 Республика Марий Эл 17
  • 70 Республика Северная Осетия-Алания 14
  • 71 Камчатский край 13
  • 72 Республика Калмыкия 12
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 74 Республика Хакасия 12
  • 75 Амурская область 12
  • 76 Чеченская Республика 12
  • 77 Республика Адыгея 11
  • 78 Республика Ингушетия 10
  • 79 Республика Алтай 4
  • 80 Сахалинская область 4
  • 81 Магаданская область 3
  • 82 Еврейская автономная область 1
  • 83 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 657 883 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай, Сахалинская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 338 смертей:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 30
  • Свердловская область 16
  • Московская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Красноярский край 12
  • Алтайский край 11
  • Самарская область 10
  • Тульская область 9
  • Владимирская область 8
  • Нижегородская область 8
  • Иркутская область 8
  • Воронежская область 7
  • Челябинская область 7
  • Ивановская область 6
  • Липецкая область 6
  • Республика Крым 6
  • Пермский край 6
  • Псковская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Орловская область 4
  • Рязанская область 4
  • Калининградская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Белгородская область 3
  • Калужская область 3
  • Курская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Вологодская область 3
  • Ленинградская область 3
  • Мурманская область 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Ярославская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Смоленская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Кемеровская область 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 103 601 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 611 человек:
  • Москва 1694
  • Санкт-Петербург 1194
  • Московская область 567
  • Нижегородская область 250
  • Самарская область 213
  • Воронежская область 210
  • Ростовская область 204
  • Республика Башкортостан 201
  • Иркутская область 186
  • Краснодарский край 157
  • Саратовская область 142
  • Свердловская область 142
  • Пензенская область 141
  • Челябинская область 123
  • Пермский край 120
  • Астраханская область 118
  • Курская область 117
  • Кировская область 115
  • Ульяновская область 114
  • Тульская область 110
  • Волгоградская область 108
  • Республика Крым 100
  • Архангельская область 99
  • Красноярский край 99
  • Новосибирская область 96
  • Тверская область 95
  • Омская область 92
  • Ивановская область 90
  • Ханты-Мансийский автономный округ 88
  • Ленинградская область 87
  • Брянская область 85
  • Владимирская область 84
  • Ярославская область 81
  • Республика Карелия 81
  • Забайкальский край 80
  • Орловская область 78
  • Алтайский край 77
  • Новгородская область 74
  • Удмуртская Республика 74
  • Вологодская область 73
  • Приморский край 73
  • Калужская область 69
  • Калининградская область 69
  • Рязанская область 68
  • Тюменская область 66
  • Тамбовская область 64
  • Карачаево-Черкесская Республика 63
  • Белгородская область 62
  • Оренбургская область 61
  • Республика Коми 59
  • Республика Хакасия 57
  • Курганская область 56
  • Республика Бурятия 52
  • Кемеровская область 51
  • Псковская область 47
  • Ставропольский край 47
  • Республика Чувашия 44
  • Кабардино-Балкарская Республика 43
  • Томская область 43
  • Хабаровский край 43
  • Республика Татарстан 42
  • Амурская область 40
  • Республика Дагестан 39
  • Республика Мордовия 38
  • Смоленская область 36
  • Севастополь 36
  • Республика Калмыкия 35
  • Республика Марий Эл 32
  • Чукотский автономный округ 32
  • Липецкая область 31
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  • Республика Северная Осетия - Алания 29
  • Костромская область 28
  • Камчатский край 26
  • Республика Адыгея 25
  • Республика Тыва 22
  • Республика Ингушетия 21
  • Республика Саха (Якутия) 21
  • Мурманская область 14
  • Чеченская Республика 14
  • Сахалинская область 11
  • Республика Алтай 8
  • Магаданская область 2

Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 281 776.

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