За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1782
- 2 Санкт-Петербург 701
- 3 Московская область 533
- 4 Ростовская область 236
- 5 Нижегородская область 201
- 6 Самарская область 194
- 7 Воронежская область 183
- 8 Иркутская область 163
- 9 Саратовская область 139
- 10 Свердловская область 130
- 11 Красноярский край 118
- 12 Челябинская область 117
- 13 Волгоградская область 111
- 14 Пермский край 105
- 15 Республика Башкортостан 102
- 16 Краснодарский край 101
- 17 Пензенская область 100
- 18 Республика Крым 97
- 19 Ленинградская область 94
- 20 Ставропольский край 90
- 21 Тверская область 89
- 22 Белгородская область 86
- 23 Брянская область 85
- 24 Ульяновская область 85
- 25 Ярославская область 85
- 26 Тульская область 85
- 27 Оренбургская область 82
- 28 Алтайский край 82
- 29 Курская область 80
- 30 Кировская область 80
- 31 Новосибирская область 79
- 32 Липецкая область 78
- 33 Архангельская область 77
- 34 Астраханская область 76
- 35 Тамбовская область 76
- 36 Вологодская область 72
- 37 Удмуртская Республика 71
- 38 Владимирская область 64
- 39 Ивановская область 61
- 40 Республика Коми 60
- 41 Калужская область 60
- 42 Кемеровская область 60
- 43 Республика Карелия 59
- 44 Орловская область 57
- 45 Омская область 53
- 46 Мурманская область 51
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 51
- 48 Псковская область 49
- 49 Рязанская область 49
- 50 Тюменская область 49
- 51 Республика Бурятия 45
- 52 Забайкальский край 43
- 53 Республика Чувашия 43
- 54 Республика Дагестан 43
- 55 Новгородская область 42
- 56 Приморский край 41
- 57 Калининградская область 40
- 58 Хабаровский край 39
- 59 Смоленская область 37
- 60 Курганская область 36
- 61 Республика Мордовия 35
- 62 Республика Татарстан 34
- 63 Костромская область 33
- 64 Севастополь 32
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 32
- 66 Республика Саха (Якутия) 28
- 67 Томская область 27
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 69 Республика Марий Эл 17
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 14
- 71 Камчатский край 13
- 72 Республика Калмыкия 12
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 74 Республика Хакасия 12
- 75 Амурская область 12
- 76 Чеченская Республика 12
- 77 Республика Адыгея 11
- 78 Республика Ингушетия 10
- 79 Республика Алтай 4
- 80 Сахалинская область 4
- 81 Магаданская область 3
- 82 Еврейская автономная область 1
- 83 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 657 883 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай, Сахалинская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 338 смертей:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 30
- Свердловская область 16
- Московская область 13
- Краснодарский край 12
- Красноярский край 12
- Алтайский край 11
- Самарская область 10
- Тульская область 9
- Владимирская область 8
- Нижегородская область 8
- Иркутская область 8
- Воронежская область 7
- Челябинская область 7
- Ивановская область 6
- Липецкая область 6
- Республика Крым 6
- Пермский край 6
- Псковская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Орловская область 4
- Рязанская область 4
- Калининградская область 4
- Новосибирская область 4
- Белгородская область 3
- Калужская область 3
- Курская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Ленинградская область 3
- Мурманская область 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Ярославская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Башкортостан 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Смоленская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Кемеровская область 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 103 601 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 611 человек:
- Москва 1694
- Санкт-Петербург 1194
- Московская область 567
- Нижегородская область 250
- Самарская область 213
- Воронежская область 210
- Ростовская область 204
- Республика Башкортостан 201
- Иркутская область 186
- Краснодарский край 157
- Саратовская область 142
- Свердловская область 142
- Пензенская область 141
- Челябинская область 123
- Пермский край 120
- Астраханская область 118
- Курская область 117
- Кировская область 115
- Ульяновская область 114
- Тульская область 110
- Волгоградская область 108
- Республика Крым 100
- Архангельская область 99
- Красноярский край 99
- Новосибирская область 96
- Тверская область 95
- Омская область 92
- Ивановская область 90
- Ханты-Мансийский автономный округ 88
- Ленинградская область 87
- Брянская область 85
- Владимирская область 84
- Ярославская область 81
- Республика Карелия 81
- Забайкальский край 80
- Орловская область 78
- Алтайский край 77
- Новгородская область 74
- Удмуртская Республика 74
- Вологодская область 73
- Приморский край 73
- Калужская область 69
- Калининградская область 69
- Рязанская область 68
- Тюменская область 66
- Тамбовская область 64
- Карачаево-Черкесская Республика 63
- Белгородская область 62
- Оренбургская область 61
- Республика Коми 59
- Республика Хакасия 57
- Курганская область 56
- Республика Бурятия 52
- Кемеровская область 51
- Псковская область 47
- Ставропольский край 47
- Республика Чувашия 44
- Кабардино-Балкарская Республика 43
- Томская область 43
- Хабаровский край 43
- Республика Татарстан 42
- Амурская область 40
- Республика Дагестан 39
- Республика Мордовия 38
- Смоленская область 36
- Севастополь 36
- Республика Калмыкия 35
- Республика Марий Эл 32
- Чукотский автономный округ 32
- Липецкая область 31
- Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- Республика Северная Осетия - Алания 29
- Костромская область 28
- Камчатский край 26
- Республика Адыгея 25
- Республика Тыва 22
- Республика Ингушетия 21
- Республика Саха (Якутия) 21
- Мурманская область 14
- Чеченская Республика 14
- Сахалинская область 11
- Республика Алтай 8
- Магаданская область 2
Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 281 776.