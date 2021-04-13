Сто шесть башкирских компаний участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Помимо помощи экспертов в оптимизации производства, им доступно льготное финансирование, поддержка при выходе на экспорт, а также бесплатное обучение управленцев по программе "Лидеры производительности" Минэкономразвития РФ. Желающих повысить квалификацию у преподавателей ведущих бизнес-школ страны оказалось даже больше выделенной квоты.

- Более 140 человек завершили обучение, 52 - в процессе, и есть еще те, кто ждут своей очереди. Важно, что обучение финансируется из бюджетных средств, - рассказывает замдиректора центра повышения производительности труда Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Наталья Новгородова.

Квота на Башкирию в этом году составляла менее 50 человек, но, скорее всего, ее пересмотрят в сторону увеличения в связи с высоким спросом, считает Новгородова. Эксперты программы "Лидеры производительности" помогают руководителям посмотреть на предприятие по стороны, определить точки роста и барьеры, мешающие росту производительности, найти новые ниши, продукты и направления работы.

- При дистанционном формате обучения, чтобы сохранить контактность и вовлеченность, потребовались новые подходы и инструменты. Например, мы запустили уникальный бизнес-симулятор, который имитирует работу обычного российского предприятия по производству тракторов. Команды участников соревнуются за лидерство на условном мировом рынке агротехники: изменяют параметры в маркетинге, управлении персоналом и производством, пробуют применять разные стратегии развития компании и видят, к каким экономическим результатам они приведут. Это помогает понять ключевые факторы роста производительности, - объясняет Наталья Новгородова.

На протяжении почти полугода обучения курсанты, объединившись в кросс-функциональные команды, создают проекты. По сути, они разрабатывают дорожную карту трансформации бизнеса, направленную на повышение производительности труда. Так, к примеру, был создан проект для компании "Салаватстекло", ставший одним из лучших кейсов программы. Для оптимизации производства команда предложила создать систему учета продукции от принятия заказа до выпуска. И сегодня первый этап этого решения реализован: на предприятии автоматизировали учет на складе, а статус выполнения заказа теперь отслеживается в онлайн-режиме. К 2022 году компания планирует увеличить прибыль на 30 процентов за счет сокращения потерь при производстве.

- Я регулярно прохожу различные курсы и занимаюсь самообразованием. На мой взгляд, в программе "Лидеры производительности" проводят самое крутое обучение. Я бы рекомендовал всем не упускать этой возможности, - отметил генеральный директор ООО "Контрольный пакет" Андрей Щербацкий.

Рейтинг регионов по участию в программе "Лидеры производительности" по итогам 2019-2020 годов, количество выпускников

Нижегородская область - 272

Республика Татарстан - 259

Краснодарский край - 256

Пермский край -221

Самарская область -154

Рязанская область - 147

Республика Башкортостан - 141

Тамбовская область -138

Свердловская область - 134

Удмуртская республика - 129.