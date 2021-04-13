Открыта предварительная аккредитация СМИ на ПИПФ

15 и 16 апреля на площадке завода имени Шпагина (улица Советская, 1Б) состоится Пермский инженерно-промышленный форум.

В рамках деловой части форума пройдет более 20 знаковых мероприятий для промышленной отрасли РФ с участием федеральных и региональных экспертов, органов государственной власти, представителей бизнеса и научного сообщества.

Среди гостей мероприятия - топ-менеджмент федеральных холдингов и крупных региональных предприятий. С подробной программой форума, списком спикеров и участников можно ознакомиться на сайте форума - www.engineerforum.ru

Мероприятия ПИПФ проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Количество допустимых мест на события деловой части форума ограничено. Для представителей СМИ предусмотрена обязательная предварительная аккредитация.

Заявку на участие в мероприятиях форума от СМИ необходимо предоставить пресс-секретарю министерства промышленности и торговли Пермского края Дмитрию Шилову по электронной почте: shilov-dmitriy-uvc@mail.ru. В заявке необходимо отразить ФИО корреспондентов/фотографов/операторов и других специалистов, а также название издания, которое вы представляете, и предполагаемое время работы на форуме в каждый или в любой из дней. С собой обязательно иметь журналистское удостоверение. Телефон для справок: 8-919-47-94-372.

Срок окончания предварительной акредитации СМИ для работы на Пермском инженерно-промышленном форуме - 14 апреля 2021.

Организаторы ПИПФ: правительство Пермского края и иинистерство промышленности и торговли Пермского края.

Генеральные партнеры форума: нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", "Метафракс Групп", ПАО "Уралкалий".

Ключевые партнеры: ПАО "СИБУР Холдинг", группа предприятий "ПЦБК", ООО "Горнозаводскцемент" (группа компаний AKKERMANN cement).

Партнеры форума: ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", АО "Редуктор-ПМ", ПАО НПО "Искра", АО "Новомет-Пермь", Промышленный холдинг "Кредо", ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", АО "ВКК", ООО "Инкаб".

Генеральный информационный партнер: "Российская газета".

Региональные информационные партнеры: телеканал "РБК", портал "Properm", радио "Комсомольская правда", газета "Business class", портал "59.ru".